Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? | Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. 77 günün ardından resmi maçta taraftarıyla buluşan sezonun son şampiyonunda, Osimhen'in takıma geç katıldığı için ikinci yarı maça girmesi bekleniyor. Ozan Ergün'ün düdük çalacağı karşılaşmada Aslan'ın tek hedefi 3 puan. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki | Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 10:09 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 10:23
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, ikinci haftada Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Üst üste 4. şampiyonluk parolasıyla yeni sezona başlayan Aslan, ilk hafta Gaziantep deplasmanında aldığı 3-0'lık skorun ardından Karagümrük karşısında serisini sürdürmek istiyor. Kazanan kadroyla yoluna devam edecek olan Okan Buruk'un Osimhen ve Icardi'yi riske atmayacağı biliniyor. Barış Alper'in tek forvet olacağı maçta kaleyi Günay koruyacak. İşte Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 15 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış.

Fatih Karagümrük: Grbic, Emirhan, Roco, Ugrekhelidze, Balkovec, Doh, Berkay, Johnson, Tarık Tuğyan, Tiago, Camacho.

HEDEF 2'DE 2

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Galatasaray, RAMS Park'ta ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasında sarı-kırmızılılar, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Karagümrük'ün, Başakşehir maçı ise turuncu-lacivertlilerin Avrupa kupaları müsabakasından dolayı ertelendi. Galatasaray, Karagümrük'ü yenerek ligde 2'de 2 yapmak istiyor.

21. RANDEVU

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, bugüne kadar ligde 20 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 13 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 5 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Rekabette Galatasaray 39 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 18 gol sevinci yaşadı. İki takım arasında 12 Mayıs 2024 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan son maçı Galatasaray 3-2'lik skorla kazandı.

KARAGÜMRÜK'E LİGDE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Fatih Karagümrük'e karşı Süper Lig'de son yenilgisini 18 Aralık 2020 tarihinde deplasmanda 2-1'lik skorla aldı. Aslan bu maçın ardından oynadığı 7 lig karşılaşmasının 4'ünü kazanırken, 3'ünde de berabere kaldı.

LİGDE YENİLMEZLİK SERİSİ

Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda mağlup olan sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı müsabakalarda puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte geçen sezon 8, bu sezon da 1 olmak üzere toplam 9 karşılaşmayı kazandı.

GEÇEN SEZON EVİNDE MAĞLUP OLMADI

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun son maçında 30 Mayıs 2025 tarihinde sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray, Karagümrük müsabakasıyla ligde 77 gün sonra taraftarının karşısına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, ligde geçen sezon evinde yaptığı 18 mücadelede 15 galibiyet, 3 beraberlikle toplam 48 puan toplarken, bu alanda da zirvede yer aldı. Aslan iç sahada son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi.

SON MAÇLARIN GOLCÜSÜ BARIŞ ALPER YILMAZ

Galatasaray'da ilk hafta forvette Victor Osimhen ile Mauro Icardi'nin yokluğunda görev alan Barış Alper Yılmaz, 3 gole direkt etki etti. Barış Alper, Gaziantep FK karşısında rakip fileleri 2 kez havalandırırken, Eren Elmalı'nın golünde de asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, hazırlık maçlarında da 3 gol kaydetmişti.

Transferinden dolayı takıma daha sonra katılan Osimhen ile uzun süren sakatlığının ardından çalışmalarına devam eden ve oynaması konusunda acele edilmeyen Icardi'nin, Karagümrük karşılaşmasında kadroda olup olmamasına Teknik Direktör Okan Buruk verecek.

