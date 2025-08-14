CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray ile Fatih Karagümrük 21. randevuda karşı karşıya geliyor

Galatasaray ile Fatih Karagümrük 21. randevuda karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük 21. randevuda karşı karşıya gelecek.

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 12:45
Galatasaray ile Fatih Karagümrük 21. randevuda karşı karşıya geliyor

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın 21. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 20 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 13 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 39 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 18 golle karşılık verdi.

GALATASARAY'IN SAHASINDA MAĞLUBİYETİ YOK

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.

Galatasaray, rakibi ile sahasında oynadığı 10 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, üçünde berabere kaldı. "Cimbom" bu maçlarda 16 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

GALATASARAY, SON 7 RANDEVUDA YENİLMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile yaptığı son 7 Süper Lig maçında mağlup olmadı.

Kırmızı-siyahlı ekibe karşı ligdeki son yenilgisini Aralık 2020'de yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 7 mücadelede 4 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 1962-1963 sezonunun ikinci yarısında 5-1 ve 1983-1984 sezonunun ilk yarısında 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 1959-1960 sezonunun ikinci yarısında 1-0 ve 2020-2021 sezonunun ilk yarısında 2-1'lik skorla elde etti.

Forvette kim oynayacak? İşte Buruk'un 11'i
Son Dakika
