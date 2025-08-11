TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Yerine gelecek isim...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Transferde hem gelecek oyuncular hem de gidecek isimler için yoğun bir çalışma içerisinde bulunan G.Saray'da harika bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz'ın talipleri de artıyor.

İngiltere ve İtalya'dan çok sayıda teklif alan milli oyuncusunu bırakmak istemeyen G.Saray yönetimi, ayrılığa sadece çok yüksek bir ücret karşılığında izin veriyor.