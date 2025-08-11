TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Yerine gelecek isim...

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz için teklifler gelmeye devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu için 50 milyon Euro talep eden sarı kırmızılı yönetim, ayrılığın gerçekleşmesi durumunda yöneleceği ismi belirledi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Suudi Arabistan'da yeni bir takım kurmak için kolları sıvayan NEOM SC, Barış Alper Yılmaz için ilk resmi teklifini kulübe iletti. 30 milyon Euro seviyesindeki teklifi hiç düşünmeden geri çeviren sarı-kırmızılılar, 50 milyon Euro talep etti.
Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, Barış ise Suudi Arabistan'da oynama konusunda henüz bir karar vermiş değil.
Eğer G.Saray, Barış'ı 50 milyona satabilirse, Leroy Sane'nin Bayern Münih'teki 30 yaşındaki partneri Serge Gnabry'ye yönelecek. Gnabry geçmiş senelerde de gündeme gelmiş ama olmamıştı.
Suudi Arabistan ekiplerinin de takip ettiği Serge Gnabry için G.Saray yönetimi 20 milyon Euro'luk bonservis bedeli ayırmayı planlıyor.
30 yaşındaki oyuncuyu bu bedele alabilirse Barış'ın satışından gelecek 50 milyon Euro'nun 30'u kulübe kalacak. Yönetim böylece bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor.
KEÇİÖRENGÜCÜ PAZARLIĞA KAPALI
Barış Alper Yılmaz'ın eski takımı Ankara Keçiörengücü de milli yıldızın satışını bekliyor. Barış'ın G.Saray'a transferi sırasında sözleşme konulan sonraki satıştan yüzde 20'lik payı bekleyen başkent ekibinde Başkan Sedat Tahiroğlu, "Barış Alper'in satıştan payı hakkında pazarlık yapmayız. G.Saray'dan da bize bir teklif gelmedi" ifadelerini kullandı.