TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Yerine gelecek isim...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Yerine gelecek isim...

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz için teklifler gelmeye devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu için 50 milyon Euro talep eden sarı kırmızılı yönetim, ayrılığın gerçekleşmesi durumunda yöneleceği ismi belirledi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Yerine gelecek isim...

Transferde hem gelecek oyuncular hem de gidecek isimler için yoğun bir çalışma içerisinde bulunan G.Saray'da harika bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz'ın talipleri de artıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Yerine gelecek isim...

İngiltere ve İtalya'dan çok sayıda teklif alan milli oyuncusunu bırakmak istemeyen G.Saray yönetimi, ayrılığa sadece çok yüksek bir ücret karşılığında izin veriyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Yerine gelecek isim...

Barış Alper'in Avrupa hayalini bozmamak için 5 büyük ligden talip olan takımlardan 40 milyon Euro isteyen sarı-kırmızılıların Suudi Arabistan tarifesi ise 50 milyon Euro olarak belirlendi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Yerine gelecek isim...

30 MİLYONA RET!

Suudi Arabistan'da yeni bir takım kurmak için kolları sıvayan NEOM SC, Barış Alper Yılmaz için ilk resmi teklifini kulübe iletti. 30 milyon Euro seviyesindeki teklifi hiç düşünmeden geri çeviren sarı-kırmızılılar, 50 milyon Euro talep etti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Yerine gelecek isim...

Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, Barış ise Suudi Arabistan'da oynama konusunda henüz bir karar vermiş değil.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Yerine gelecek isim...

Eğer G.Saray, Barış'ı 50 milyona satabilirse, Leroy Sane'nin Bayern Münih'teki 30 yaşındaki partneri Serge Gnabry'ye yönelecek. Gnabry geçmiş senelerde de gündeme gelmiş ama olmamıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Yerine gelecek isim...

30 MİLYON CEPTE KALACAK

Suudi Arabistan ekiplerinin de takip ettiği Serge Gnabry için G.Saray yönetimi 20 milyon Euro'luk bonservis bedeli ayırmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Yerine gelecek isim...

30 yaşındaki oyuncuyu bu bedele alabilirse Barış'ın satışından gelecek 50 milyon Euro'nun 30'u kulübe kalacak. Yönetim böylece bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Yerine gelecek isim...

KEÇİÖRENGÜCÜ PAZARLIĞA KAPALI

Barış Alper Yılmaz'ın eski takımı Ankara Keçiörengücü de milli yıldızın satışını bekliyor. Barış'ın G.Saray'a transferi sırasında sözleşme konulan sonraki satıştan yüzde 20'lik payı bekleyen başkent ekibinde Başkan Sedat Tahiroğlu, "Barış Alper'in satıştan payı hakkında pazarlık yapmayız. G.Saray'dan da bize bir teklif gelmedi" ifadelerini kullandı.

