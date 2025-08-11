CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Sacha Boey transferinde Bayern Münih ile anlaştı! Gözler Fransız yıldızın kararında

Galatasaray Sacha Boey transferinde Bayern Münih ile anlaştı! Gözler Fransız yıldızın kararında

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, eski sağ beki Sacha Boey'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih ile anlaşmaya varırken Boey'in talep ettiği yıllık ücret ve bonservis bedeli de netleşmiş durumda. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 10:41
Galatasaray Sacha Boey transferinde Bayern Münih ile anlaştı! Gözler Fransız yıldızın kararında

Galatasaray, 1.5 sene önce 30 milyon Euro'luk tarihi bir bonservis bedeliyle Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'in boşluğunu dolduramadı.

Galatasaray Sacha Boey transferinde Bayern Münih ile anlaştı! Gözler Fransız yıldızın kararında

Aurier, Jelert ve Frankowski'de hayal kırıklığı yaşayan teknik direktör Okan Buruk çareyi orjinali bu bölge olmayan Kaan Ayhan ve Roland Sallai'de buldu.

Galatasaray Sacha Boey transferinde Bayern Münih ile anlaştı! Gözler Fransız yıldızın kararında

Sabah'ın haberine göre, sağ beke transfer isteyen Buruk'un gönlündeki isim, eski öğrencisi Boey.

Galatasaray Sacha Boey transferinde Bayern Münih ile anlaştı! Gözler Fransız yıldızın kararında

Bayern Münih ile iletişime geçen sarı-kırmızılılar, pazarlıklara 15 milyon Euro ile başlayan Alman devini 10 milyon Euro seviyesine indirdi.

Galatasaray Sacha Boey transferinde Bayern Münih ile anlaştı! Gözler Fransız yıldızın kararında

Bayern'i ikna etmek üzere olan Galatasaray cephesini Sacha Boey zorluyor.

Galatasaray Sacha Boey transferinde Bayern Münih ile anlaştı! Gözler Fransız yıldızın kararında

Haziran 2023'te sözü verilen şampiyonluk primini almadan Ocak 2024'te ayrılan Fransız sağ bek, sarı-kırmızılı kulübe kırgın.

Galatasaray Sacha Boey transferinde Bayern Münih ile anlaştı! Gözler Fransız yıldızın kararında

5 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET TALEP EDİYOR

Dönüş teklifine mesafeli yaklaşan Sacha Boey, 4-5 milyon Euro yıllık ücretten kapıyı açtı. İngiltere ve Fransa'da kiralık oynama seçeneğini de değerlendiren 24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray hâlâ masada.

SON DAKİKA
Son Dakika
