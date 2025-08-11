Galatasaray Sacha Boey transferinde Bayern Münih ile anlaştı! Gözler Fransız yıldızın kararında

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, eski sağ beki Sacha Boey'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih ile anlaşmaya varırken Boey'in talep ettiği yıllık ücret ve bonservis bedeli de netleşmiş durumda. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Dönüş teklifine mesafeli yaklaşan Sacha Boey, 4-5 milyon Euro yıllık ücretten kapıyı açtı. İngiltere ve Fransa'da kiralık oynama seçeneğini de değerlendiren 24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray hâlâ masada.