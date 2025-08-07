CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Zeki Çelik harekatı! Resmi temaslar başlıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Galatasaray, Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi dünya çapında yıldızları transfer ederek dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılılar, şimdi de sağ bek mevkisini güçlendirmek için milli futbolcu Zeki Çelik'i gündemine aldı. İşte transferin detayları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 11:14
Yeni sezonda kadrosunu Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi dünya yıldızlarıyla güçlendiren Galatasaray, yerli rotasyonunu da kaliteli isimlerle genişletmeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılılar, sağ bek pozisyonu için milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna katmak üzere çalışmalara başladı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, yabancı kontenjanı nedeniyle bu bölgeye yerli bir oyuncu transfer etmek isteyen Galatasaray yönetimi, Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Zeki Çelik'i listenin başına aldı.

İtalyan kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki haftalarda resmi temasların başlaması bekleniyor.

Daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen Zeki Çelik'in, kulüplerin anlaşması halinde sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Roma ile 43 resmi maça çıkan tecrübeli sağ bek, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

