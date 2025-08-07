TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Zeki Çelik harekatı! Resmi temaslar başlıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Galatasaray, Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi dünya çapında yıldızları transfer ederek dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılılar, şimdi de sağ bek mevkisini güçlendirmek için milli futbolcu Zeki Çelik'i gündemine aldı. İşte transferin detayları... (GS spor haberleri)
Yeni sezonda kadrosunu Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi dünya yıldızlarıyla güçlendiren Galatasaray, yerli rotasyonunu da kaliteli isimlerle genişletmeyi hedefliyor.
Sarı-kırmızılılar, sağ bek pozisyonu için milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna katmak üzere çalışmalara başladı.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, yabancı kontenjanı nedeniyle bu bölgeye yerli bir oyuncu transfer etmek isteyen Galatasaray yönetimi, Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Zeki Çelik'i listenin başına aldı.
