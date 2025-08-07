CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Davinson Sanchez pazarlığı! İşte talep ettiği maaş

Galatasaray’da Davinson Sanchez pazarlığı! İşte talep ettiği maaş

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, Yunus Akgün'ün ardından bir yıldız ismiyle daha sözleşme yenileme görüşmelerine başladı. Sarı-kırmızılılar, başarılı stoper Davinson Sanchez ile masaya oturdu. Ancak ilk görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadı. Kolombiyalı savunmacının Galatasaray'dan talep ettiği yeni maaş belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 13:44
Galatasaray’da Davinson Sanchez pazarlığı! İşte talep ettiği maaş

Yeni sezon öncesi kadrosunu korumak ve güçlü tutmak isteyen Galatasaray, iç transferde hamlelerine hız verdi.

Galatasaray’da Davinson Sanchez pazarlığı! İşte talep ettiği maaş

Yunus Akgün'le sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılar, şimdi de performansından memnun oldukları Davinson Sanchez'in kontratını uzatmak için girişimlere başladı.

Galatasaray’da Davinson Sanchez pazarlığı! İşte talep ettiği maaş

YUNUS'A DEV ZAM

Galatasaray, önceki gün Yunus Akgün'ün maaşını 19 milyon 750 bin TL'den yaklaşık 118 milyon TL'ye (2.5 milyon Euro) yükselterek 4 yıllık yeni sözleşmeye imza attırmıştı.

Galatasaray’da Davinson Sanchez pazarlığı! İşte talep ettiği maaş

Bu gelişmenin ardından yönetim, sıradaki hedef olarak Davinson Sanchez'i belirledi.

Galatasaray’da Davinson Sanchez pazarlığı! İşte talep ettiği maaş

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Kolombiyalı stoperin menajeri, Galatasaray yönetimiyle görüşmek üzere İstanbul'a davet edildi.

Galatasaray’da Davinson Sanchez pazarlığı! İşte talep ettiği maaş

Kemerburgaz'daki tesislerde yapılan görüşmelerde taraflar masaya oturdu. Ancak müzakerelerin oldukça çetin geçtiği ifade ediliyor.

Galatasaray’da Davinson Sanchez pazarlığı! İşte talep ettiği maaş

TALEP 6 MİLYON EURO, TEKLİF 4.5 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre mevcut sözleşmesinden yıllık 3.2 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki futbolcu, maaşında yüzde 100'e yakın bir artış talep ediyor.

Galatasaray’da Davinson Sanchez pazarlığı! İşte talep ettiği maaş

Menajeri aracılığıyla Galatasaray'dan 6 milyon Euro garanti ücret isteyen Sanchez'e, kulüp ise yüzde 40 zamla 4.5 milyon Euro önerdi.

Galatasaray’da Davinson Sanchez pazarlığı! İşte talep ettiği maaş

Henüz bir uzlaşma sağlanamasa da taraflar görüşmeleri sürdürüyor.

Galatasaray’da Davinson Sanchez pazarlığı! İşte talep ettiği maaş

Teknik heyet ve yönetim, takımın kilit oyuncularından biri olarak gördükleri Sanchez'i kadroda tutmak için tüm imkanları zorlamaya kararlı.

Galatasaray’da Davinson Sanchez pazarlığı! İşte talep ettiği maaş

SÖZLEŞMESİNDE +1 YIL OPSİYON VAR

Galatasaray'a 2023-24 sezonu başında Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Sanchez'in mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. Ayrıca sözleşmesinde +1 yıllık opsiyon maddesi de bulunuyor.

Galatasaray’da Davinson Sanchez pazarlığı! İşte talep ettiği maaş

İlk sezonunda 34 resmi maçta 2390 dakika sahada kalan ve 3 gol, 2 asistle oynayan tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon ise 44 maçta 3770 dakika süre aldı ve 5 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.

