Galatasaray’da Davinson Sanchez pazarlığı! İşte talep ettiği maaş

Teknik heyet ve yönetim, takımın kilit oyuncularından biri olarak gördükleri Sanchez'i kadroda tutmak için tüm imkanları zorlamaya kararlı.

SÖZLEŞMESİNDE +1 YIL OPSİYON VAR Galatasaray'a 2023-24 sezonu başında Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Sanchez'in mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. Ayrıca sözleşmesinde +1 yıllık opsiyon maddesi de bulunuyor.