Galatasaray’da Davinson Sanchez pazarlığı! İşte talep ettiği maaş

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, Yunus Akgün'ün ardından bir yıldız ismiyle daha sözleşme yenileme görüşmelerine başladı. Sarı-kırmızılılar, başarılı stoper Davinson Sanchez ile masaya oturdu. Ancak ilk görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadı. Kolombiyalı savunmacının Galatasaray'dan talep ettiği yeni maaş belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Teknik heyet ve yönetim, takımın kilit oyuncularından biri olarak gördükleri Sanchez'i kadroda tutmak için tüm imkanları zorlamaya kararlı.
SÖZLEŞMESİNDE +1 YIL OPSİYON VAR
Galatasaray'a 2023-24 sezonu başında Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Sanchez'in mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. Ayrıca sözleşmesinde +1 yıllık opsiyon maddesi de bulunuyor.
İlk sezonunda 34 resmi maçta 2390 dakika sahada kalan ve 3 gol, 2 asistle oynayan tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon ise 44 maçta 3770 dakika süre aldı ve 5 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.