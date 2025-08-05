Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Przemyslaw Frankowski...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'nin Rennes'e 1+1 yıllık zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transferini resmen duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamanın detaylarına göre Fransız ekibi, 2025/26 ve 2026/27 sezonları için toplamda 5.5 milyon Euro geçici transfer bedeli ödemesinin yanı sıra zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesi ile birlikte 5.7 milyon Euro'luk bir ödeme daha gerçekleştirecek.

Ayrıca şarta bağlı olarak 1.3 milyon Euro'ya varan bonus ödemesi olacak.

KULÜBÜN RESMİ AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcumuz Przemysław Adam Frankowski'nin, 2025/2026 futbol sezonu dahil olmak üzere 1+1 yıl uzatma opsiyonlu geçici transferi ve 2026/2027 futbol sezonu sonunda zorunlu satın alma şartına bağlı olarak 2027/2028 futbol sezonu için kesin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Stade Rennais Football Club tarafından şirketimize;

2025/2026 futbol sezonu için 2.750.000 Euro, 2026/2027 futbol sezonu için 2.750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.

Zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte, Stade Rennais Football Club tarafından şirketimize ödenecek kesin transfer bedeli 5.700.000 Euro olacaktır.

Ayrıca, söz konusu anlaşmada 2027/2028 futbol sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere maksimum 1.300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.