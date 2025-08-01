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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Osimhen'i böyle bitirdi! İşte transferin perde arkası

Galatasaray Osimhen'i böyle bitirdi! İşte transferin perde arkası

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği Victor Osimhen'i renklerine bağladı. Nijeryalı yıldızın transferi için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılarda transferin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 12:51 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 12:51
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Galatasaray Osimhen'i böyle bitirdi! İşte transferin perde arkası

Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan ve çarşamba akşamı İstanbul'a inen Victor Osimhen, perşembe günü sağlık kontrolünden geçti.

Galatasaray Osimhen'i böyle bitirdi! İşte transferin perde arkası

Testleri temiz çıkan yıldız oyuncunun resmi imzayı atması öğleden sonrasını buldu.

Galatasaray Osimhen'i böyle bitirdi! İşte transferin perde arkası

Osimhen'in sağlık kontrolleri uzadığı için bir gün izin verildi. Nijeryalı yıldız takımla idmana cuma günü çıkacak.

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Galatasaray Osimhen'i böyle bitirdi! İşte transferin perde arkası

Lazio maçı öncesinde 4 yıllık sözleşmeye imza atacak Osimhen için Galatasaray'ın kasasından 80 milyon Euro'nun üzerinde para çıkacak.

Galatasaray Osimhen'i böyle bitirdi! İşte transferin perde arkası

Bu paranın yaklaşık 25 milyon Euro'luk kısmını sponsorlar karşılayacak.

Galatasaray Osimhen'i böyle bitirdi! İşte transferin perde arkası

Daha önce Icardi ile benzer şekilde anlaşan sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'de sıkıntı yaşamak istemiyor.

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Galatasaray Osimhen'i böyle bitirdi! İşte transferin perde arkası

Sabah'ın haberine göre Başkan Dursun Özbek, "Ödemeler gecikmesin" talimatını verdi ve Osimhen'e destek olmayı kabul eden sponsorlardan taahhüt alındı. Icardi'nin 10 milyon Euro'yu bulan yıllık ücretinin 6 milyonunu kulüp, 4 milyon Euro'sunu sponsorlar üstlenmişti.

Galatasaray Osimhen'i böyle bitirdi! İşte transferin perde arkası

Ancak geçen sezon sponsor ödemelerinde aksama yaşandı ve başkan Dursun Özbek sorunu çözmek durumunda kaldı.

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