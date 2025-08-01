Galatasaray Osimhen'i böyle bitirdi! İşte transferin perde arkası

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Sabah'ın haberine göre Başkan Dursun Özbek, "Ödemeler gecikmesin" talimatını verdi ve Osimhen'e destek olmayı kabul eden sponsorlardan taahhüt alındı. Icardi'nin 10 milyon Euro'yu bulan yıllık ücretinin 6 milyonunu kulüp, 4 milyon Euro'sunu sponsorlar üstlenmişti.