Galatasaray Osimhen'i böyle bitirdi! İşte transferin perde arkası
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği Victor Osimhen'i renklerine bağladı. Nijeryalı yıldızın transferi için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılarda transferin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 12:51Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 12:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sabah'ın haberine göre Başkan Dursun Özbek, "Ödemeler gecikmesin" talimatını verdi ve Osimhen'e destek olmayı kabul eden sponsorlardan taahhüt alındı. Icardi'nin 10 milyon Euro'yu bulan yıllık ücretinin 6 milyonunu kulüp, 4 milyon Euro'sunu sponsorlar üstlenmişti.
Ancak geçen sezon sponsor ödemelerinde aksama yaşandı ve başkan Dursun Özbek sorunu çözmek durumunda kaldı.