Muhteşem imza şov

Sezonun son hazırlık maçı öncesinde G.Saray adeta şov yaptı. 21.00'de başlayan mücadele öncesinde saatler 20.00'yi gösterdiğinde mücadelenin önüne geçen anlar yaşandı. G.Saray'ın bu sezonki iki transferi Victor Osimhen ve Leroy Sane için RAMS Park çimlerinde muhteşem bir imza töreni düzenlendi. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun da yer aldığı törene taraftarlar inanılmaz bir ilgi gösterdiler ve tribünleri doldurdular.

GÖVDE GÖSTERİSİ YAPILDI

Henüz Süper Lig'in başlamasına bir hafta kala takımlarına maddi ve manevi destek vermek için stadyuma koşan taraftarlar, transferi için 3 ay uğraşılan Osimhen'e inanılmaz bir sevgi gösterdiler. Bu sevgiden yeni transfer Leroy Sane de nasibini alırken on binlerce taraftarın önünde ikili imzayı kalplere attı. Lazio maçının önüne geçen imza töreniyle rakiplerine de adeta gözdağı veren sarı-kırmızılılar, sezonun en flaş iki ismiyle gövde gösteriyi yaptı. Sevgi selinden Başkan Özbek de nasibini aldı.