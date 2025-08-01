HaberlerGalatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Frankowski'nin yeni adresi belli oluyor! İşte sözleşme detayları
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Frankowski'nin yeni adresi belli oluyor! İşte sözleşme detayları
Galatasaray'a geçen sezon ara transfer döneminde Lens'tan kiralık olarak katılan ve şartlı satın alma opsiyonun devreye girmesi sonucu bonservisiyle birlikte sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Przemyslaw Frankowski'nin tekrar Fransa'ya döneceği ve Rennes'e imza atacağı öğrenildi. Polonya basınında yer alan o habere göre, Frankowski'nin transferinin detaylarının netleştiği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Öte yandan Galatasaray'da takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Geçen sezon ara transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibe Lens'tan kiralık olarak katılan ve 7 milyon euroluk şarta bağlı satın alma opsiyonun devreye girmesi sonucu bonservisiyle birlikte Galatasaray'ın futbolcusu olan Przemyslaw Frankowski hakkında ayrılık iddiaları gündemdeydi.
Frankowski'nin Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olacağına dair haberler basında yer almıştı.
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