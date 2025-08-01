GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Frankowski'nin yeni adresi belli oluyor! İşte sözleşme detayları

Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir. Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.