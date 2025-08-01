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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Frankowski'nin yeni adresi belli oluyor! İşte sözleşme detayları

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Frankowski'nin yeni adresi belli oluyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'a geçen sezon ara transfer döneminde Lens'tan kiralık olarak katılan ve şartlı satın alma opsiyonun devreye girmesi sonucu bonservisiyle birlikte sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Przemyslaw Frankowski'nin tekrar Fransa'ya döneceği ve Rennes'e imza atacağı öğrenildi. Polonya basınında yer alan o habere göre, Frankowski'nin transferinin detaylarının netleştiği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 19:41
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Frankowski'nin yeni adresi belli oluyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Frankowski'nin yeni adresi belli oluyor! İşte sözleşme detayları

Son olarak Victor Osimhen'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Türk futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Frankowski'nin yeni adresi belli oluyor! İşte sözleşme detayları

Cimbom, Osimhen transferinin detaylarını resmi sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadelere yer verdi:

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Frankowski'nin yeni adresi belli oluyor! İşte sözleşme detayları

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Frankowski'nin yeni adresi belli oluyor! İşte sözleşme detayları

Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Frankowski'nin yeni adresi belli oluyor! İşte sözleşme detayları

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 EUR garanti ücret, net 1.000.000 EUR tutarında sadakat primi ile 5.000.000 EUR tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Frankowski'nin yeni adresi belli oluyor! İşte sözleşme detayları

Öte yandan Galatasaray'da takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Frankowski'nin yeni adresi belli oluyor! İşte sözleşme detayları

Geçen sezon ara transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibe Lens'tan kiralık olarak katılan ve 7 milyon euroluk şarta bağlı satın alma opsiyonun devreye girmesi sonucu bonservisiyle birlikte Galatasaray'ın futbolcusu olan Przemyslaw Frankowski hakkında ayrılık iddiaları gündemdeydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Frankowski'nin yeni adresi belli oluyor! İşte sözleşme detayları

Frankowski'nin Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olacağına dair haberler basında yer almıştı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Frankowski'nin yeni adresi belli oluyor! İşte sözleşme detayları

Son olarak Polonyalı futbolcunun Rennes'e olası transferine dair flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Frankowski'nin yeni adresi belli oluyor! İşte sözleşme detayları

FRANKOWSKI'DE İŞ İMZAYA KALDI!

Przemysław Frankowski'nin, Galatasaray'dan Rennes'e transferinin detaylarının netleştiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Frankowski'nin yeni adresi belli oluyor! İşte sözleşme detayları

Polonyalı gazeteci Tomasz Wlodarczyk'in haberine göre 2 yıllık kiralık + 2 yıl zorunlu satın alma opsiyonu anlaşmada yer alacak.

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