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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan taraftarına 5. yıldız hediyesi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan taraftarına 5. yıldız hediyesi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde şansını sonuna kadar zorlamak isteyen sarı-kırmızılılar, İngiliz yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 14:50
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan taraftarına 5. yıldız hediyesi

2024/25 sezonunda çifte kupanın sahibi olan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan taraftarına 5. yıldız hediyesi

Üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılılar, doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan taraftarına 5. yıldız hediyesi

Gelecek sezon ülkemizi Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda temsil edecek olan Cimbom, transfer için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan taraftarına 5. yıldız hediyesi

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar alacak iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan taraftarına 5. yıldız hediyesi

GALATASARAY'DAN JADON SANCHO HAMLESİ

İtalyan basını, sarı-kırmızılıların bonservisi Manchester United'da bulunan ve Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Jadon Sancho'yu transfer etmek istediğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan taraftarına 5. yıldız hediyesi

Europa Calcio kaynaklı haberde, Chelsea'de de yeteri kadar forma şansı bulamayan İngiliz futbolcunun Galatasaray'da yeniden kendini bulabileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan taraftarına 5. yıldız hediyesi

Sarı-kırmızılıların Sancho için resmi teklifte bulunmasa da ilk temasların başladığı bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan taraftarına 5. yıldız hediyesi

Haberde ayrıca Galatasaray'ın Avrupa'da iddialı olmak istediği ve bu transferin stratejik bir yatırım olacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan taraftarına 5. yıldız hediyesi

Jadon Sancho bu sezon çıktığı 41 maçta 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

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