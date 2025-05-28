TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan taraftarına 5. yıldız hediyesi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde şansını sonuna kadar zorlamak isteyen sarı-kırmızılılar, İngiliz yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar alacak iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY'DAN JADON SANCHO HAMLESİ
İtalyan basını, sarı-kırmızılıların bonservisi Manchester United'da bulunan ve Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Jadon Sancho'yu transfer etmek istediğini yazdı.
Europa Calcio kaynaklı haberde, Chelsea'de de yeteri kadar forma şansı bulamayan İngiliz futbolcunun Galatasaray'da yeniden kendini bulabileceği aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların Sancho için resmi teklifte bulunmasa da ilk temasların başladığı bildirildi.
Haberde ayrıca Galatasaray'ın Avrupa'da iddialı olmak istediği ve bu transferin stratejik bir yatırım olacağı ifade edildi.
Jadon Sancho bu sezon çıktığı 41 maçta 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.
Manchester United ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro.
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