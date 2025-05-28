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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Alvaro Morata bizzat açıkladı! Şampiyonluk kutlamalarında neden yer almadı?

Alvaro Morata bizzat açıkladı! Şampiyonluk kutlamalarında neden yer almadı?

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata'dan Yenikapı'daki kutlamalarda yer almaması hakkında açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 17:30 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 17:39
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Alvaro Morata bizzat açıkladı! Şampiyonluk kutlamalarında neden yer almadı?

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata'nın Yenikapı'daki kutlamalarda yer almaması gündem olmuştu.

Konuyla ilgili olarak futbolcudan açıklama geldi.

İŞTE MORATA'NIN AÇIKLAMASI:

Instagram'dan bir açıklama yapan İspanyol golcü, şunları söyledi: "Tüm harika Galatasaray taraftarlarına, Bu sezon elde ettiğimiz başarılardan daha fazla gurur duyamam. Beşinci yıldız ve Türkiye Kupası! Takım arkadaşlarımla, kulüp personeliyle ve taraftarlarla kutlamaların her anından gerçekten keyif aldım.

'KİŞİSEL PROBLEMİM NEDENİYLE KUTLAMA BİTMEDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDIM'

Ne yazık ki kişisel bir problemim nedeniyle kutlama bitmeden ayrılmak zorunda kaldım. Kulüpteki herkese, personele ve teknik direktör Okan Buruk'a, milli takım ile birlikte UEFA Uluslar Ligi yarı finallerine hazırlanabilmem için ligin bitiminden önce gitmeme izin verdikleri için çok teşekkür ederim. Her zaman Cimbom! Yaşa Galatasaray!"

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