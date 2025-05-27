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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - İspanyollar Galatasaray'ın yeni kalecisini duyurdu!

TRANSFER HABERİ - İspanyollar Galatasaray'ın yeni kalecisini duyurdu!

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler artık transfere çevrildi. Fernando Muslera'nın ardından kaleyi emanet edilecek isim için harekete geçildi. İspanya'nın en önemli yayın organlarından Marca gazetesi sarı kırmızılıların yeni kalecisini duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 06:51
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TRANSFER HABERİ - İspanyollar Galatasaray'ın yeni kalecisini duyurdu!

Kutlamaların ardından gözler artık tamamen yapılacak olan transferlere çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - İspanyollar Galatasaray'ın yeni kalecisini duyurdu!

Şampiyonlar Ligi'nde başarı getirecek isimlerle takımı donatmak isteyen sarı-kırmızılılarda Osimhen'in durumunun ardından öncelik kaleci transferine verilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - İspanyollar Galatasaray'ın yeni kalecisini duyurdu!

Sarı-kırmızılılar için İspanya'dan güzel haberler geldi. Listenin ilk sıralarındaki Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'in parçalı formaya yakın olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - İspanyollar Galatasaray'ın yeni kalecisini duyurdu!

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, 26 yaşındaki Ukraynalı kalecinin en lakın olduğu takım G.Saray.

TRANSFER HABERİ - İspanyollar Galatasaray'ın yeni kalecisini duyurdu!

Haberde sarı-kırmızılı takımın Lunin'i transfer etmek istediği ve en şanslı takım olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - İspanyollar Galatasaray'ın yeni kalecisini duyurdu!

Kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lunin, bu sezon ligde sadece 7 maçta Real Madrid forması giyebildi.

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