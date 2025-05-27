TRANSFER HABERİ - İspanyollar Galatasaray'ın yeni kalecisini duyurdu!
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler artık transfere çevrildi. Fernando Muslera'nın ardından kaleyi emanet edilecek isim için harekete geçildi. İspanya'nın en önemli yayın organlarından Marca gazetesi sarı kırmızılıların yeni kalecisini duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, 26 yaşındaki Ukraynalı kalecinin en lakın olduğu takım G.Saray.
Haberde sarı-kırmızılı takımın Lunin'i transfer etmek istediği ve en şanslı takım olduğu aktarıldı.
Kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lunin, bu sezon ligde sadece 7 maçta Real Madrid forması giyebildi.
Oynayacağı bir takıma gitmek isteyen 26 yaşındaki eldivenin tercihinde Devler Ligi de önemli bir etken olacak.
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