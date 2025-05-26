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En büyük Galatasaray

Türkiye'nin en büyüğü 25. kez G.Saray oldu. Son yıllarda Süper Lig'e ambargo koyan sarı-kırmızılılar, Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştirerek kupa törenini stadyumda değil, Yenikapı'da yaptı. 1 milyonu aşkın taraftarının katıldığı kupa töreninde tüm sezonun emeğini alan G.Saraylı oyuncular büyük bir coşku yaşadılar. Yağan yoğun yağmura karşın taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadılar. Sanatçıların performansları biraz uzun sürünce oyuncuların sahneye çıkışı da gecikti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 06:50
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En büyük Galatasaray

Türkiye'nin en büyüğü 25. kez G.Saray oldu. Son yıllarda Süper Lig'e ambargo koyan sarı-kırmızılılar, Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştirerek kupa törenini stadyumda değil, Yenikapı'da yaptı. 1 milyonu aşkın taraftarının katıldığı kupa töreninde tüm sezonun emeğini alan G.Saraylı oyuncular büyük bir coşku yaşadılar. Yağan yoğun yağmura karşın taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadılar. Sanatçıların performansları biraz uzun sürünce oyuncuların sahneye çıkışı da gecikti.

YENİKAPI YIKILDI!

İlk olarak kulüp çalışanları ve teknik heyet sahneye çıktı. Ardından da Okan Buruk platforma çıkan ilk isim oldu. Yoğun yağmur nedeniyle yaşanan teknik aksaklıklar da kutlamaların hızını kesemedi. Oyuncular tek tek kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde sahneye çıktılar. Kupa arabanın üzerinde gelirken, Mecnun Odyakmaz takdim etti. 25. şampiyonluk kupası son sezonunu geçiren Muslera'nın ellerinde havaya kalkarken Yenikapı adeta yıkıldı.

BURUK: HERKES RÜTBESİNİ BİLECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahneye çıktığı sırada Kenan Doğulu'nun yanına gitti. Çalan şarkıya eşlik eden Buruk, mikrofonu eline alarak "Herkes rütbesini bilecek" dedi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Buruk, "Müthiş bir kutlama oluyor. Yağmurun etkisi var ama G.Saray taraftarı, her zaman olduğu gibi takımın yanında. Kutlanacak kupalar var, oyun var. G.Saray futbolu sevdirdi. Süper Lig'in bu kadar kaliteli olmasına, ilgi çekmesine yakışacak oyuncular buraya geldi" dedi.

G.Saray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, gözyaşları ile veda etti. Sahneye çıkan Mertens ve eşi mutluluk gözyaşları ile dökerken, Ciro Mertens'e de inanılmaz bir ilgi vardı.

MUSLERA'DAN DUYGUSAL VEDA

G.Saray'ın 1 numarası Fernando Muslera, 14 senelik sarı-kırmızılı kariyerine dün gözyaşları içerisinde veda etti.

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