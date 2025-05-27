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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Kevin De Bruyne gelişmesi! İmzayı atıyor

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Kevin De Bruyne gelişmesi! İmzayı atıyor

Manchester City'ye vedası ile birlikte Galatasaray'a transferi konuşulan Kevin De Bruyne ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Belçikalı yıldızın imza atacağı takım İtalyan basını tarafından duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 13:44
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Kevin De Bruyne gelişmesi! İmzayı atıyor

Özellikle Galatasaraylı taraftarlar tarafından durumu yakından takip edilen Kevin De Bruyne ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Kevin De Bruyne gelişmesi! İmzayı atıyor

Manchester City'ye vedası sonrası sarı kırmızılılar ile anılan Belçikalı yıldızın kariyerine devam edeceği takım açıklandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Kevin De Bruyne gelişmesi! İmzayı atıyor

fotomac.com editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Corriere Dello Sport ve Fabrizio Romano başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan derlediği habere göre De Bruyne, Napoli ile anlaştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Kevin De Bruyne gelişmesi! İmzayı atıyor

33 yaşındaki yıldızın avukatları, 3 yıllık olacağı öngörülen anlaşmanın resmi ayağını konuşmak üzere İtalya'ya doğru yola çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Kevin De Bruyne gelişmesi! İmzayı atıyor

VİLLA SATIN ALDI

Napoli'ye imza atmaya hazırlanan De Bruyne'nin aynı zamanda ailesi ile konaklamak üzere Posillipo'dan bir villa satın aldığını ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Kevin De Bruyne gelişmesi! İmzayı atıyor

2015'ten bu yana formasını giydiği Manchester City'de efsaneleşen Belçikalı 10 numara, İngiliz ekibi ile olan macerasını 422 karşılaşmada 108 gol/177 asist istatistikleri ile noktaladı.

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