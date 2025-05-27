TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Kevin De Bruyne gelişmesi! İmzayı atıyor

Özellikle Galatasaraylı taraftarlar tarafından durumu yakından takip edilen Kevin De Bruyne ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

fotomac.com editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Corriere Dello Sport ve Fabrizio Romano başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan derlediği habere göre De Bruyne, Napoli ile anlaştı.