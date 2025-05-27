TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Kevin De Bruyne gelişmesi! İmzayı atıyor
Manchester City'ye vedası ile birlikte Galatasaray'a transferi konuşulan Kevin De Bruyne ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Belçikalı yıldızın imza atacağı takım İtalyan basını tarafından duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (GS spor haberi)
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33 yaşındaki yıldızın avukatları, 3 yıllık olacağı öngörülen anlaşmanın resmi ayağını konuşmak üzere İtalya'ya doğru yola çıktı.
VİLLA SATIN ALDI
Napoli'ye imza atmaya hazırlanan De Bruyne'nin aynı zamanda ailesi ile konaklamak üzere Posillipo'dan bir villa satın aldığını ortaya çıktı.
2015'ten bu yana formasını giydiği Manchester City'de efsaneleşen Belçikalı 10 numara, İngiliz ekibi ile olan macerasını 422 karşılaşmada 108 gol/177 asist istatistikleri ile noktaladı.
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