GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'den transfer kararı! Başkan ile görüştü
Bu sezon kiralık olarak forma giymesine rağmen sıkı sıkıya sahiplendiği Galatasaray'ı her iki kulvarda da mutlu sona taşıyan Victor Osimhen, transferde beklenen kararı verdi. Nijeryalı golcünün bizzat kulüp başkanını aradığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 11:03 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 11:05
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fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Sky Sports'tan derlediği habere göre Osimhen, Al-Hilal ile anlaşma noktasına geldi.
Haberde belirtilene göre 26 yaşındaki futbolcu, Suudi ekibin başkanı Fahad bin Nafel ile telefonda bir görüşme gerçekleştirerek takıma katılmak istediğini açıkladı.
Ayrıca Osimhen'in Suudi Arabistan'a gitmesi halinde 3 sezonluk bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.
ONAY ÇIKMAYABİLİR
Öte yandan Suudi Arabistan Spor Bakanlığı, mali yeterlilik kapsamında ele aldığı transfere henüz yeşil ışık yakmadı. Bu onay gelmediği takdirde Al-Hilal için operasyonun tamamlanması mümkün olmayacak.
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