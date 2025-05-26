GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'den transfer kararı! Başkan ile görüştü

Sezon başında Napoli'den kiralık olarak geldiği Galatasaray'da kısa süre içerisinde gönülleri fetheden Victor Osimhen'in takımdaki geleceği taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

Son olarak Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarında da kendisine yöneltilen "Kalacak mısın?" sorusuna kesin bir cevap veremeyen Nijeryalı oyuncu ile ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı.