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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'den transfer kararı! Başkan ile görüştü

GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'den transfer kararı! Başkan ile görüştü

Bu sezon kiralık olarak forma giymesine rağmen sıkı sıkıya sahiplendiği Galatasaray'ı her iki kulvarda da mutlu sona taşıyan Victor Osimhen, transferde beklenen kararı verdi. Nijeryalı golcünün bizzat kulüp başkanını aradığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 11:03 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 11:05
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'den transfer kararı! Başkan ile görüştü

Sezon başında Napoli'den kiralık olarak geldiği Galatasaray'da kısa süre içerisinde gönülleri fetheden Victor Osimhen'in takımdaki geleceği taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'den transfer kararı! Başkan ile görüştü

Son olarak Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarında da kendisine yöneltilen "Kalacak mısın?" sorusuna kesin bir cevap veremeyen Nijeryalı oyuncu ile ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'den transfer kararı! Başkan ile görüştü

Dünyaca ünlü golcünün beklenen transfer kararını verdiği ve bizzat kulüp başkanını arayarak bildirdiği açıklandı. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'den transfer kararı! Başkan ile görüştü

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Sky Sports'tan derlediği habere göre Osimhen, Al-Hilal ile anlaşma noktasına geldi.

GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'den transfer kararı! Başkan ile görüştü

Haberde belirtilene göre 26 yaşındaki futbolcu, Suudi ekibin başkanı Fahad bin Nafel ile telefonda bir görüşme gerçekleştirerek takıma katılmak istediğini açıkladı.

GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'den transfer kararı! Başkan ile görüştü

Ayrıca Osimhen'in Suudi Arabistan'a gitmesi halinde 3 sezonluk bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'den transfer kararı! Başkan ile görüştü

ONAY ÇIKMAYABİLİR

Öte yandan Suudi Arabistan Spor Bakanlığı, mali yeterlilik kapsamında ele aldığı transfere henüz yeşil ışık yakmadı. Bu onay gelmediği takdirde Al-Hilal için operasyonun tamamlanması mümkün olmayacak.

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