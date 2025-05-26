Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 2 ismin biletini kesti
Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'da hedef Avrupa'da başarıya ulaşmak. Bu doğrultuda yaz transfer döneminde kadrosuna yıldız oyuncu takviyesi yapmak isteyen Cimbom, öte yandan takımdaki 2 ismi gelecek sezon kadroda düşünmüyor. İşte o oyuncular... | Son dakika GS spor haberleri
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Göztepe maçında etkisiz kalan Kerem Demirbay'ın ayrılması bekleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre Okan Buruk, iki oyuncuyu da yeni sezon planlarında düşünmüyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda forma giyen Kerem Demirbay 3 asist katkısı sağladı. Oyuncunun sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor.
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