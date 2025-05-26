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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 2 ismin biletini kesti

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 2 ismin biletini kesti

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'da hedef Avrupa'da başarıya ulaşmak. Bu doğrultuda yaz transfer döneminde kadrosuna yıldız oyuncu takviyesi yapmak isteyen Cimbom, öte yandan takımdaki 2 ismi gelecek sezon kadroda düşünmüyor. İşte o oyuncular... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 13:34
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Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 2 ismin biletini kesti

2025-25 sezonu şampiyonu Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanmaı çalışmaları başladı.

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 2 ismin biletini kesti

Sözleşmeleri bitecek Fernando Muslera ve Dries Mertens'e veda etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılarda bazı oyuncularla da yollar ayrılacak.

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 2 ismin biletini kesti

Bu sezon az forma şansı bulan Berkan Kutlu, kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 2 ismin biletini kesti

Göztepe maçında etkisiz kalan Kerem Demirbay'ın ayrılması bekleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre Okan Buruk, iki oyuncuyu da yeni sezon planlarında düşünmüyor.

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 2 ismin biletini kesti

Bu sezon tüm kulvarlarda forma giyen Kerem Demirbay 3 asist katkısı sağladı. Oyuncunun sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor.

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