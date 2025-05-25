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Parola 20+26
Okan Buruk, 2026 için şampiyonluk parolası verdi. Okan Buruk şunları söyledi: "Mutluyuz, 92 puan... 90 barajının üzerine çıktık. Son maçı da kazanırsak geçen senenin 1 puan altında kalacağız. Çok yüksek bir puan ortalaması. Bu da beni sevindiriyor. Hafta içi takıma destek istedik. 3. şampiyonluk... Bunu hak ettik. Bu kadar büyük bir organizasyon olması çok önemli. Şampiyonluğu kutlayacağız. 5.yıldızımızı kutlayacağız. 2026'da da 19 kupamız var, 25 şampiyonluğumuz var. 20. kupa, 26.şampiyonluk diyerek hazırlanacağız.
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