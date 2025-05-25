CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Parola 20+26

Parola 20+26

Okan Buruk, 2026 için şampiyonluk parolası verdi. Okan Buruk şunları söyledi: "Mutluyuz, 92 puan... 90 barajının üzerine çıktık. Son maçı da kazanırsak geçen senenin 1 puan altında kalacağız. Çok yüksek bir puan ortalaması. Bu da beni sevindiriyor. Hafta içi takıma destek istedik. 3. şampiyonluk... Bunu hak ettik. Bu kadar büyük bir organizasyon olması çok önemli. Şampiyonluğu kutlayacağız. 5.yıldızımızı kutlayacağız. 2026'da da 19 kupamız var, 25 şampiyonluğumuz var. 20. kupa, 26.şampiyonluk diyerek hazırlanacağız.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 06:52
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Parola 20+26
Okan Buruk, 2026 için şampiyonluk parolası verdi. Okan Buruk şunları söyledi: "Mutluyuz, 92 puan... 90 barajının üzerine çıktık. Son maçı da kazanırsak geçen senenin 1 puan altında kalacağız. Çok yüksek bir puan ortalaması. Bu da beni sevindiriyor. Hafta içi takıma destek istedik. 3. şampiyonluk... Bunu hak ettik. Bu kadar büyük bir organizasyon olması çok önemli. Şampiyonluğu kutlayacağız. 5.yıldızımızı kutlayacağız. 2026'da da 19 kupamız var, 25 şampiyonluğumuz var. 20. kupa, 26.şampiyonluk diyerek hazırlanacağız.
G.Saray'a Jan Oblak piyangosu!
G.Saraylı o isim ABD yolcusu!
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam atv ekranlarında! Yeni bölüm merakla bekleniyor...
Ev kadınlarına emeklilik modeli! Yıpranma payı gelir mi? En az 3600 gün prim
F.Bahçe'de Mourinho bilmecesi!
G.Saray'dan Osimhen açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk: Bu tür ayrılıklar zor oluyor! Buruk: Bu tür ayrılıklar zor oluyor! 00:04
Mertens'ten ayrılık açıklaması! Mertens'ten ayrılık açıklaması! 00:04
G.Saraylı o isim ABD yolcusu! G.Saraylı o isim ABD yolcusu! 00:04
G.Saray'dan Osimhen açıklaması G.Saray'dan Osimhen açıklaması 00:04
F.Bahçe'nin Devler Ligi yolu belli oluyor! F.Bahçe'nin Devler Ligi yolu belli oluyor! 00:04
F.Bahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde şok! F.Bahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde şok! 00:04
Daha Eski
Şampiyon İzmir'de galip! Şampiyon İzmir'de galip! 00:04
R. Madrid'de Ancelotti ve Modric'e veda! R. Madrid'de Ancelotti ve Modric'e veda! 00:04
G.Saray takım otobüsüne saldırı! G.Saray takım otobüsüne saldırı! 00:04
G.Saray'dan Sane'ye dev teklif! G.Saray'dan Sane'ye dev teklif! 00:04
Osimhen'in yerine bomba transfer! Yıldız isim takasla gelecek Osimhen'in yerine bomba transfer! Yıldız isim takasla gelecek 00:04
Livakovic takasla gidiyor! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi... Livakovic takasla gidiyor! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi... 00:04