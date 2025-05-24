TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sane'ye dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2024/25 sezonunda çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray'da Leroy Sane ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alman basını, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için yaptığı dev teklifi açıkladı. İşte Cimbom'un Sane'ye önerdiği ücret... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Alman basını, sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklifi duyurdu.
10 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE MAAŞ
Sky Sport DE kaynaklı haberde Galatasaray, Leroy Sane'ye yıllık 10 milyon Euro'nun üzerinde net maaş içeren bir teklif sundu.
Bayern Münih'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcuyu takımda tutmak istediği ve sözleşme uzatma görüşmelerinin başladığı belirtildi.
Haberde ayrıca Sane ile İngiliz kulüplerinin de ilgilendiği ve Alman futbolcunun henüz geleceğiyle ilgili bir karar vermediği aktarıldı.
Leroy Sane bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 45 maçta 13 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 38 milyon Euro.
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