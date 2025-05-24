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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sane'ye dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sane'ye dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2024/25 sezonunda çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray'da Leroy Sane ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alman basını, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için yaptığı dev teklifi açıkladı. İşte Cimbom'un Sane'ye önerdiği ücret... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 17:11
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sane'ye dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı

Üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı takan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sane'ye dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı

2024/25 sezonunda iki kupayı birden müzesine götüren sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sane'ye dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı

Sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdüren yönetim, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Leroy Sane'yi renklerine bağlamak için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sane'ye dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı

Alman basını, sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklifi duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sane'ye dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı

10 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE MAAŞ

Sky Sport DE kaynaklı haberde Galatasaray, Leroy Sane'ye yıllık 10 milyon Euro'nun üzerinde net maaş içeren bir teklif sundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sane'ye dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı

Bayern Münih'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcuyu takımda tutmak istediği ve sözleşme uzatma görüşmelerinin başladığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sane'ye dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı

Haberde ayrıca Sane ile İngiliz kulüplerinin de ilgilendiği ve Alman futbolcunun henüz geleceğiyle ilgili bir karar vermediği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sane'ye dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı

Leroy Sane bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 45 maçta 13 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sane'ye dev teklif! Önerilen rakam dudak uçuklattı

29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 38 milyon Euro.

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