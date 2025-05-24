CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için stopere bomba transfer!

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için stopere bomba transfer!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu yaşanırken gelecek sezon için transferde kollar sıvandı. Sarı-kırmızılılar özellikle mücadele edeceği Devler Ligi'nde defans hattını güçlendirmek istiyor. Bu anlamda Cimbom'un transfer gündemine flaş bir isim geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için stopere bomba transfer!

Şampiyon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak bir kadro kurmak için kollarını sıvamış durumda. Cimbom'un transferdeki en önemli kriteri kalite. Stoper mevkisi için de harekete geçildi.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için stopere bomba transfer!

Yönetim, daha önce Cuesta transferinde yaşanan hayal kırıklığını tekrar yaşamamak adına, Avrupa'da kendini ispatlamış oyuncularla görüşüyor. İlk hedef, Al-Nassr form giyen Aymeric Laporte.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için stopere bomba transfer!

Manchester City'deki başarılı kariyerinin ardından Suudi Arabistan'a transfer olan 30 yaşındaki İspanyol savunmacı, Al-Nassr'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Ronaldo ve Talisca ile aynı takımda yer alan Laporte'un kulübüne ayrılık talebini ilettiği öğrenildi.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için stopere bomba transfer!

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Laporte ile devre arasında ilgilenen Marsilya, oyuncuyla iletişimi sürdürüyor. Ancak Fransız basınına göre Marsilya'nın transferi gerçekleştirmesi zor. Le Provence gazetesinin haberine göre Marsilya'nin durumu net değil. Laporte'un Avrupa futboluna dönme arzusu, Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için stopere bomba transfer!

Tecrübeli savunmacı, daha önce Roberto Mancini döneminde de sarı-kırmızılıların radarına girmişti. Şimdi ise iki taraf arasında yeniden sıcak temaslar kurulmuş durumda. Galatasaray yönetimi, transferi sezon bitmeden sonuca bağlamak istiyor. 1.91 boyundaki yıldızın kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Market değeri 18 milyon euro olan Laporte'un bonservisini alarak gelme durumu söz konusu.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için stopere bomba transfer!

TAM BİR KUPA CANAVARI

Profesyonel kariyerine Athletic Bilbao'da başlayan Laporte, 2018 yılında Manchester City'e transfer oldu. Burada 180 resmi müsabakada görev Laporte, İngiliz ekibi ile 5 kez Premier Lig, 2'şer kez İngiltere Kupası ve İngiltere Lig Kupası'nı, 1'er kez de UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için stopere bomba transfer!

TRAFİKTEN ÇOK ŞİKAYETÇİ

Al-Nassr, Laporte için 27 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Ancak İspanyol savunmacı transferinden kısa bir süre sonra isyan etmişti: "Birçoğumuz buraya sadece futbol için gelmedik. Yaşam kalitesi olarak da farklı şeyler bekliyordum ama Riyad'da günde üç saatinizi trafikte geçiriyorsunuz. Bir şey için pazarlık yapıyorsunuz ve siz imzaladıktan sonra kabul etmeyip kavga ediyorlar."

F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi!
İşte Koç ile Yıldırım arasında konuşulanlar
DİĞER
Sihirli Annem’in yıldızları İnci Türkay ve Şahap Sayılgan anlattı: İlk gün çok ağladık, gözyaşlarımı durduramadım!
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti | Mesaj dolu ziyaret
G.Saray'da Yunus Akgün sevinci!
İşte Buruk'un Göztepe maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko finalde! Fenerbahçe Beko finalde! 23:59
Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı? Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı? 23:59
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! 23:59
G.Saray'dan flaş Xhaka hamlesi! G.Saray'dan flaş Xhaka hamlesi! 23:59
Martial Süper Lig yolcusu! Transferi böyle duyuruldu Martial Süper Lig yolcusu! Transferi böyle duyuruldu 23:59
Bolu'yu eleyen Bandırma turladı! Bolu'yu eleyen Bandırma turladı! 23:59
Daha Eski
En-Nesyri'den flaş karar! Protestoların ardından... En-Nesyri'den flaş karar! Protestoların ardından... 23:59
Rafa Silva'ya sürpriz talip çıktı! Solskjaer'in transfer kararı... Rafa Silva'ya sürpriz talip çıktı! Solskjaer'in transfer kararı... 23:59
G.Saray'a 5. yıldız hediyesi Bernardo Silva! G.Saray'a 5. yıldız hediyesi Bernardo Silva! 23:59
F.Bahçe'den ses getirecek transfer! F.Bahçe'den ses getirecek transfer! 23:59
7. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün! 7. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün! 23:59
G.Saray'da yıldız isim satış listesine konuldu G.Saray'da yıldız isim satış listesine konuldu 23:59