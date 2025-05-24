Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için stopere bomba transfer!

Tecrübeli savunmacı, daha önce Roberto Mancini döneminde de sarı-kırmızılıların radarına girmişti. Şimdi ise iki taraf arasında yeniden sıcak temaslar kurulmuş durumda. Galatasaray yönetimi, transferi sezon bitmeden sonuca bağlamak istiyor. 1.91 boyundaki yıldızın kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Market değeri 18 milyon euro olan Laporte'un bonservisini alarak gelme durumu söz konusu.