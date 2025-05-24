Galatasaray'da Okan Buruk: Bu tür ayrılıklar zor oluyor!

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Cimbom rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederken karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Mutluyuz, 92 puan aldık. 90 puan barajını bir kez daha geçtik. 2 sezonun puan ortalamasına bakınca çok yüksek bir puan. Kazanmak çok önemli gibi gelmiyor ama benim, oyuncularım ve camiamız için hep kazanmak çok önemli.

Dries, bizim için çok önemli. Ailesiyle de bizim için çok kıymetli. Ciro ve Kat'le birlikte. Bize çok fazla yardımcı oldu. Ondan ayrılmak çok zor olacak diye bu anlamda çok duygusalız. Önümüzdeki haftada da onunla başlamayı düşünüyoruz. Bu tür ayrılıklar zor oluyor.

Muslera'yı geçen yıl ikna etmiştik. Bizim için çok önemli. Yerini doldurmak için hiç kolay değil. Günay'ın performansı da çok takdir edilesi. Günay saha dışında gizli kaptan diyebileceğim birisi. Başarının altında büyük payları var. Ayrılıklar zor, yeni kararlar vermek zor.