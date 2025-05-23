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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın transferde eski aşkı yeniden alevlendi!

Galatasaray'ın transferde eski aşkı yeniden alevlendi!

Galatasaray'da şampiyonluk sevinci yaşanırken diğer yandan transferde kollar sıvandı. Cimbom son olarak daha önce de gündemine gelen o yıldız için kolları sıvadı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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Galatasaray'ın transferde eski aşkı yeniden alevlendi!

Yeni sezonda Avrupa'da başarı getirecek bir kadro kurmak isteyen G.Saray'da rota önemli isimlere çevrildi.

Galatasaray'ın transferde eski aşkı yeniden alevlendi!

Oldukça geniş ve alternatifli bir transfer listesi oluşturan sarı-kırmızılılarda devre arasında da gündeme gelen Lyon'un Cezayir asıllı Fransız yıldızı Rayan Cherki için harekete geçildi.

Galatasaray'ın transferde eski aşkı yeniden alevlendi!

Lyon ile 1 senelik sözleşmesi kalan ve sezon sonunda ayrılacağını açıklayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu için elini güçlendiren sarı-kırmızılılar, yeni bir teklifle kapıyı çalacak.

Galatasaray'ın transferde eski aşkı yeniden alevlendi!

32 GOL KATKISI SAĞLADI

Barış Alper ve Yunus Akgün'e gelen teklifler nedeniyle bu isimlerin olası ayrılığını da göz önüne alan yönetim, Lyon ile temasa geçecek.

Galatasaray'ın transferde eski aşkı yeniden alevlendi!

1 yıllık sözleşmesi kaldığı için Cherki'den bonservis bedeli kazanarak çıkış yapmak isteyen Lyon, oyuncusuna gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Galatasaray'ın transferde eski aşkı yeniden alevlendi!

Avrupa'nın önemli takımlarının da radarına giren Cherki bu sezon 12 gol atarken 20 de asistle harika bir sezonu geride bıraktı.

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