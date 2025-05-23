Galatasaray'ın transferde eski aşkı yeniden alevlendi!
Galatasaray'da şampiyonluk sevinci yaşanırken diğer yandan transferde kollar sıvandı. Cimbom son olarak daha önce de gündemine gelen o yıldız için kolları sıvadı. İşte tüm detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
32 GOL KATKISI SAĞLADI
Barış Alper ve Yunus Akgün'e gelen teklifler nedeniyle bu isimlerin olası ayrılığını da göz önüne alan yönetim, Lyon ile temasa geçecek.
1 yıllık sözleşmesi kaldığı için Cherki'den bonservis bedeli kazanarak çıkış yapmak isteyen Lyon, oyuncusuna gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Avrupa'nın önemli takımlarının da radarına giren Cherki bu sezon 12 gol atarken 20 de asistle harika bir sezonu geride bıraktı.
Fransız yıldızın ismi ayrıca F.Bahçe ile de anılıyor.
DİĞER