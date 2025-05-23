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Haberler Galatasaray Şampiyon Galatasaray'a İzmir'de coşkulu karşılama!

Şampiyon Galatasaray'a İzmir'de coşkulu karşılama!

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta 25’inci şampiyonluğunu resmen ilan eden Galatasaray, yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı İzmir’e geldi. Sarı-kırmızılıları Adnan Menderes Havalimanı’nda yüzlerce taraftar coşkuyla karşıladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 17:32
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Şampiyon Galatasaray'a İzmir'de coşkulu karşılama!

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta 25'inci şampiyonluğunu resmen ilan eden Galatasaray, yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı İzmir'e geldi. Sarı-kırmızılıları Adnan Menderes Havalimanı'nda yüzlerce taraftar coşkuyla karşıladı.

Tezahüratlarla ortalığı inleten Galatasaraylı futbolseverlerin takımın alana gelmesiyle coşkusu arttı. Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Mertens futbolseverlerle bol bol selfie çekilirken, taraftarın ricasını kırmadı ve Galatasaraylılara üçlü çektirdi. Teknik direktör Okan Buruk da büyük sevgi seliyle karşılandı. Galatasaray'ı üst üste 3'üncü kez şampiyon yapan deneyimli teknik adama çiçek verildi. Buruk da taraftarlarla fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi. Göztepe ile yarın saat 19.00'da başlayacak maçta Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda Osimhen, Muslera, Sara, Yunus, Barış Alper, Abdülkerim, Torreira ve İcardi gibi yıldız oyuncular İzmir'e getirilmedi.

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