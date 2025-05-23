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Florya ihalesi ertelendi
Galatasaray'da gerçekleştirilecek olan Florya ihalesi 30 Mayıs Cuma gününe ertelendi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle satılması işine ait ihale kapsamında teklif dosyası sunan isteklilerden ihaleye ilişkin değerlendirme ve çalışma süreçleri yönünden ek süreye ihtiyaç duyulduğunun belirtilmesi üzerine ihalenin daha sağlıklı ve verimli gerçekleşebilmesi amacıyla ikinci oturumun 30 Mayıs 2025 Cuma günü saat 15.00'e ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.
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