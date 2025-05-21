TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Polonyalı eldiven: Marcin Bulka!

Muslera'ya veda etmeye hazırlanan Galatasaray'da kaleci arayışı başladı. Fransız ekibi Nice'in kalesini koruyan Marcin Bulka, adaylardan biri.

Kulübüyle 1 yıl kalan sözleşmesini uzatmayan Bulka'nın mali şartları masaya yatırıldı. Nice'in çift haneli bonservis beklentisinde olduğu öğrenildi.