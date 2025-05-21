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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Polonyalı eldiven: Marcin Bulka!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Polonyalı eldiven: Marcin Bulka!

Fernando Muslera'yı kalmaya ikna edemeyen Galatasaray, eldivenleri devretmek üzere Avrupa'ya yelken açtı. Sarı kırmızılı scoutların Fransa'da Nice forması giyen 25 yaşındaki kaleci Marcin Bulka için yönetime olumlu rapor vermesiyle transfer harekatı başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Polonyalı eldiven: Marcin Bulka!

Muslera'ya veda etmeye hazırlanan Galatasaray'da kaleci arayışı başladı. Fransız ekibi Nice'in kalesini koruyan Marcin Bulka, adaylardan biri.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Polonyalı eldiven: Marcin Bulka!

Kulübüyle 1 yıl kalan sözleşmesini uzatmayan Bulka'nın mali şartları masaya yatırıldı. Nice'in çift haneli bonservis beklentisinde olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Polonyalı eldiven: Marcin Bulka!

Chelsea altyapısında yetişen Bulka, 25 yaşında ve 1.99 boyunda. Sabah'ta yer alan habere göre bu sezon 40 maçta görev yapan Polonyalı 1 numara, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşıyor.

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