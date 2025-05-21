TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Polonyalı eldiven: Marcin Bulka!
Fernando Muslera'yı kalmaya ikna edemeyen Galatasaray, eldivenleri devretmek üzere Avrupa'ya yelken açtı. Sarı kırmızılı scoutların Fransa'da Nice forması giyen 25 yaşındaki kaleci Marcin Bulka için yönetime olumlu rapor vermesiyle transfer harekatı başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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FRANKOWSKI İLE GÖRÜŞTÜ
Vatandaşı Frankowski ile de temas kuran oyuncu için Fransız kulübü 15 milyon Euro'dan pazarlığı açıyor. G.Saray cephesi ise bunu 10 milyon Euro'nun altına çekmenin peşinde.
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