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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da yıldız isimlerin talipleri her geçen gün artıyor. Sarı kırmızılılar, Avrupa kulüplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 15:15
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!

Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer operasyonu başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!

Victor Osimhen'i ikna etmek için yoğun mesai harcayan yönetim diğer yandan kadrodaki oyuncuların geleceği hakkında hamleler yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!

Gösterdiği istikrarlı performansla adından söz ettiren ve Avrupa devlerinin radarına giren Barış Alper için transfer kararı verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!

İNGİLİZLER TAKİPTE

Nottingham Forest'ın teklifte bulunduğu, West Ham United'ın da ilgi gösterdiği Barış Alper Yılmaz, Avrupa transfer pazarının önemli bir noktasında yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!

Barış Alper'in olası ayrılığına karşı Galatasaray yönetimi yıldız ismin bonservis bedelini belirledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!

BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray milli futbolcunun bonservisini 30 milyon euro olarak belirlediği, İngiliz ve İtalyan takımlarının Barış Alper'le ilgilendiği kaydedildi.

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