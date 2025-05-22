GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!

Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer operasyonu başladı.

Victor Osimhen'i ikna etmek için yoğun mesai harcayan yönetim diğer yandan kadrodaki oyuncuların geleceği hakkında hamleler yapıyor.