GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da yıldız isimlerin talipleri her geçen gün artıyor. Sarı kırmızılılar, Avrupa kulüplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli belirledi. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İNGİLİZLER TAKİPTE
Nottingham Forest'ın teklifte bulunduğu, West Ham United'ın da ilgi gösterdiği Barış Alper Yılmaz, Avrupa transfer pazarının önemli bir noktasında yer alıyor.
Barış Alper'in olası ayrılığına karşı Galatasaray yönetimi yıldız ismin bonservis bedelini belirledi.
BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO
Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray milli futbolcunun bonservisini 30 milyon euro olarak belirlediği, İngiliz ve İtalyan takımlarının Barış Alper'le ilgilendiği kaydedildi.
DİĞER