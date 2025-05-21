TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvetine sürpriz öneri: Elye Wahi...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Taraftarın sevgilisi olan Victor Osimhen'i ikna etmeye çalışan sarı kırmızılılara Fransız yıldız Elye Wahi önerildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Yıldız golcü Victor Osimhen'in geleceği konusundaki belirsizlik nedeniyle Galatasaray, bu bölge için farklı opsiyonları masaya yatırmaya başladı.
Fransız basınından Jeunes Footeux'nün haberine göre, Galatasaray'a sürpriz bir isim önerildi: Elye Wahi.
Eintracht Frankfurt forması giyen 22 yaşındaki Fransız forvetin, sezon boyunca yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle yeterince süre alamadığı, buna rağmen potansiyeliyle dikkat çektiği ifade ediliyor.
Haberde, Wahi'nin menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği ve yönetimin bu öneriyi ciddiyetle değerlendirmeye aldığı belirtiliyor.
Galatasaray cephesi, Victor Osimhen transferinin gerçekleşmemesi durumunda Elye Wahi'yi güçlü bir alternatif olarak değerlendiriyor.
Kulüp yetkilileri, genç oyuncunun hızı ve atletizmi sebebiyle Mauro Icardi ile uyumlu bir ikili oluşturabileceğine inanıyor.
Bu sezonun başında 27 milyon Euro bedelle Lens'ten Marsilya'ya transfer olan Wahi, beklentilerin uzağında kalmış ve devre arasında 26 milyon Euro bonservisle Eintracht Frankfurt'un yolunu tutmuştu.
Ancak burada da sakatlık engeline takılan Wahi, Alman ekibinde toplamda yalnızca 8 maçta forma giydi ve gol katkısı sağlayamadı.
Wahi, bu sezon Marsilya ve Frankfurt formalarıyla toplamda çıktığı 25 resmi maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Transfermarkt verilerine göre Elye Wahi'nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gözüküyor.
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