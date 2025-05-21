CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvetine sürpriz öneri: Elye Wahi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvetine sürpriz öneri: Elye Wahi...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Taraftarın sevgilisi olan Victor Osimhen'i ikna etmeye çalışan sarı kırmızılılara Fransız yıldız Elye Wahi önerildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 16:28
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz öneri: Elye Wahi...

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayarak 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz öneri: Elye Wahi...

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da başarı hedefi doğrultusunda güçlü ve alternatifli bir kadro kurmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz öneri: Elye Wahi...

Transfer gündeminin en önemli başlıklarından birini forvet hattı oluşturuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz öneri: Elye Wahi...

Yıldız golcü Victor Osimhen'in geleceği konusundaki belirsizlik nedeniyle Galatasaray, bu bölge için farklı opsiyonları masaya yatırmaya başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz öneri: Elye Wahi...

Fransız basınından Jeunes Footeux'nün haberine göre, Galatasaray'a sürpriz bir isim önerildi: Elye Wahi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz öneri: Elye Wahi...

Eintracht Frankfurt forması giyen 22 yaşındaki Fransız forvetin, sezon boyunca yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle yeterince süre alamadığı, buna rağmen potansiyeliyle dikkat çektiği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz öneri: Elye Wahi...

Haberde, Wahi'nin menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği ve yönetimin bu öneriyi ciddiyetle değerlendirmeye aldığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz öneri: Elye Wahi...

Galatasaray cephesi, Victor Osimhen transferinin gerçekleşmemesi durumunda Elye Wahi'yi güçlü bir alternatif olarak değerlendiriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz öneri: Elye Wahi...

Kulüp yetkilileri, genç oyuncunun hızı ve atletizmi sebebiyle Mauro Icardi ile uyumlu bir ikili oluşturabileceğine inanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz öneri: Elye Wahi...

Bu sezonun başında 27 milyon Euro bedelle Lens'ten Marsilya'ya transfer olan Wahi, beklentilerin uzağında kalmış ve devre arasında 26 milyon Euro bonservisle Eintracht Frankfurt'un yolunu tutmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz öneri: Elye Wahi...

Ancak burada da sakatlık engeline takılan Wahi, Alman ekibinde toplamda yalnızca 8 maçta forma giydi ve gol katkısı sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan forvete sürpriz öneri: Elye Wahi...

Wahi, bu sezon Marsilya ve Frankfurt formalarıyla toplamda çıktığı 25 resmi maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan forvete sürpriz öneri! G.Saray'dan forvete sürpriz öneri! 16:28
EURO 2028'de yeni format! Ev sahibi ülkeler... EURO 2028'de yeni format! Ev sahibi ülkeler... 16:20
UEFA'dan Türkiye'ye özel final daveti UEFA'dan Türkiye'ye özel final daveti 16:18
Beşiktaş'ta Ç. Rizespor mesaisi başladı! Beşiktaş'ta Ç. Rizespor mesaisi başladı! 16:15
G.Saray'dan bir ilk! G.Saray'dan bir ilk! 15:19
Zaniolo G.Saray'a geri dönecek mi? Zaniolo G.Saray'a geri dönecek mi? 15:17
Daha Eski
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 14:34
Al Wahda-Al Hilal maçı ne zaman? Al Wahda-Al Hilal maçı ne zaman? 14:27
Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde 14:22
U19 Elit A Ligi'nde şampiyon Trabzonspor oldu! U19 Elit A Ligi'nde şampiyon Trabzonspor oldu! 14:14
Dursun Özbek: Kalbi G.Saray için atan herkesi Yenikapı'ya davet ediyorum Dursun Özbek: Kalbi G.Saray için atan herkesi Yenikapı'ya davet ediyorum 13:56
Al Kholood-Al Fayha maçı ne zaman? Al Kholood-Al Fayha maçı ne zaman? 13:56