TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvetine sürpriz öneri: Elye Wahi...

Bu sezonun başında 27 milyon Euro bedelle Lens'ten Marsilya'ya transfer olan Wahi, beklentilerin uzağında kalmış ve devre arasında 26 milyon Euro bonservisle Eintracht Frankfurt'un yolunu tutmuştu.

Ancak burada da sakatlık engeline takılan Wahi, Alman ekibinde toplamda yalnızca 8 maçta forma giydi ve gol katkısı sağlayamadı.