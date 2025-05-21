TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen müjdesi! O takımı reddetti
Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan ve şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Victor Osimhen'in geleceği merak ediliyor. Avrupa devleri başta olmak üzere birçok kulübün radarında olan Nijeryalı golcünün transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basını sarı kırmızılı taraftarları mutlu edecek iddiayı duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Haberde, 26 yaşındaki yıldızın bir sonraki durağının kesinlikle Torino temsilcisi olmayacağı net şekilde vurgulandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TERCİHİ BELİRLİYOR
Osimhen'in kararında yalnızca maddi koşullar değil, sportif hedeflerin de etkili olduğu ifade ediliyor.
Önceliğinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kulüpte forma giymek olduğu belirtilirken bu nedenle Suudi Arabistan kulüplerinden gelen astronomik teklifleri de geri çevirdiği iddia ediliyor.
Galatasaray'da geçirdiği sezonun ardından sarı-kırmızılılarda kalma seçeneğini de ciddi şekilde değerlendirdiği aktarılan Osimhen, bu sezon tüm kulvarlarda 40 resmi maçta görev yaptı.
Yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 36 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takımının şampiyonluk yolculuğuna büyük katkı sağladı.
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