TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen müjdesi! O takımı reddetti

ŞAMPİYONLAR LİGİ TERCİHİ BELİRLİYOR Osimhen'in kararında yalnızca maddi koşullar değil, sportif hedeflerin de etkili olduğu ifade ediliyor.

Önceliğinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kulüpte forma giymek olduğu belirtilirken bu nedenle Suudi Arabistan kulüplerinden gelen astronomik teklifleri de geri çevirdiği iddia ediliyor.