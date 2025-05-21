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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen müjdesi! O takımı reddetti

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen müjdesi! O takımı reddetti

Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan ve şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Victor Osimhen'in geleceği merak ediliyor. Avrupa devleri başta olmak üzere birçok kulübün radarında olan Nijeryalı golcünün transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basını sarı kırmızılı taraftarları mutlu edecek iddiayı duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 14:36
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GALATASARAY HABERİ - Osimhen hakkında flaş transfer iddiası! Juventus’un teklifini…

Galatasaray'ın 2024-25 sezonunda kazandığı 25. şampiyonlukta başrolü oynayan Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili transfer söylentileri gündemdeki yerini koruyor.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen hakkında flaş transfer iddiası! Juventus’un teklifini…

Hangi takıma transfer olacağı merakla beklenen Nijeryalı golcü hakkında dikkat çekici bir iddia, İtalyan basınından geldi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen hakkında flaş transfer iddiası! Juventus’un teklifini…

JUVENTUS'A RET

İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre Osimhen, kendisiyle ciddi şekilde ilgilenen Juventus'un teklifini kesin bir dille reddetti.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen hakkında flaş transfer iddiası! Juventus’un teklifini…

Haberde, 26 yaşındaki yıldızın bir sonraki durağının kesinlikle Torino temsilcisi olmayacağı net şekilde vurgulandı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen hakkında flaş transfer iddiası! Juventus’un teklifini…

ŞAMPİYONLAR LİGİ TERCİHİ BELİRLİYOR

Osimhen'in kararında yalnızca maddi koşullar değil, sportif hedeflerin de etkili olduğu ifade ediliyor.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen hakkında flaş transfer iddiası! Juventus’un teklifini…

Önceliğinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kulüpte forma giymek olduğu belirtilirken bu nedenle Suudi Arabistan kulüplerinden gelen astronomik teklifleri de geri çevirdiği iddia ediliyor.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen hakkında flaş transfer iddiası! Juventus’un teklifini…

Galatasaray'da geçirdiği sezonun ardından sarı-kırmızılılarda kalma seçeneğini de ciddi şekilde değerlendirdiği aktarılan Osimhen, bu sezon tüm kulvarlarda 40 resmi maçta görev yaptı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen hakkında flaş transfer iddiası! Juventus’un teklifini…

Yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 36 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takımının şampiyonluk yolculuğuna büyük katkı sağladı.

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