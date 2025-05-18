İbrahim Hatipoğlu’ndan şampiyonluk mesajı: “Bu gurur tüm Galatasaray'ın!”

Hatipoğlu, sezon boyunca sergilenen performansa vurgu yaparak, "Konuşacak çok şey yok, oyuncularımız sahada muhteşem konuştu," dedi. Zorlu geçen lig maratonuna dikkat çeken Hatipoğlu, "Uzun bir maratondu, herkesin çok emeği var. Oyuncularımız bu muhteşem atmosferde çok güzel maçlar oynadı. Onları alınlarından öpüyorum," ifadelerini kullandı.

Galatasaray camiasına seslenen Hatipoğlu, bu başarının tüm sarı-kırmızılılara ait olduğunu belirterek, "Bu gurur tüm Galatasaray'ın. 25. şampiyonluğu kutlamak Galatasaraylıların hakkı. Doya doya kutlasınlar. Hayırlı olsun," sözleriyle şampiyonluğu taraftara armağan etti.