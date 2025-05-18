Galatasaray transferde büyük oynuyor! Jadon Sancho teklif edildi
Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da transfer herakatı başladı. Gelecek sezonun planlamasını yapan yönetim dünya yıldızlarına imza attırmanın peşinde. Bu doğrultuda menajerlerden, sarı kırmızılılara ses getirecek bir transfer önerisi geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için daha da kaliteli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'a menajerler yıldız oyuncuları önermeye devam ediyor.
Bonservisi Manchester United'ta olan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun gelecek sezon kulübünden ayrılması bekleniyor.
105 MİLYON EURO ÖDENDİ
Galatasaray Yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk'un teklifi düşündüğü ve kısa bir süre içinde dönüş yapacakları belirtildi. Jadon Sancho'nun Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu haberleri basına yansımıştı.
United ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Sancho, bu sezon 40 maçta görev alırken 4 gol attı ve 10 asist yaptı. Toplamda 14 gole katkıda bulundu.
Piyasa değeri 30 milyon Euro olan Sancho, 23 kez İngiltere Milli Takım formasını giyerken 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Yıldız futbolcu için şimdiye kadar 105 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı. United, 2021 yılında Sancho için Dortmund'a 85 milyon Euro ödemişti.
TAM BİR JOKER
Jadon Sancho, sol kanat dışında, 10 numara pozisyonu ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Hızı ve tekniğiyle ön plana çıkan İngiliz yıldız, Premier Lig'in en özel oyuncularının başında geliyor.
23 GOLE KATKI VERDİ
Premier Lig kariyerinde 88 maçta görev alan Jadon Sancho, 12 gol atarken 11 de asist yaptı. Yıldız oyuncu, Chelsea ve M.United dışında Dortmund'da da görev yaptı.
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