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Haberler Galatasaray Galatasaray transferde büyük oynuyor! Jadon Sancho teklif edildi

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Jadon Sancho teklif edildi

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da transfer herakatı başladı. Gelecek sezonun planlamasını yapan yönetim dünya yıldızlarına imza attırmanın peşinde. Bu doğrultuda menajerlerden, sarı kırmızılılara ses getirecek bir transfer önerisi geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 10:37
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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Jadon Sancho teklif edildi

Trendyol Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Jadon Sancho teklif edildi

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için daha da kaliteli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'a menajerler yıldız oyuncuları önermeye devam ediyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Jadon Sancho teklif edildi

Takvim'in haberine göre, bunlardan biri de İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Jadon Sancho...

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Jadon Sancho teklif edildi

Bonservisi Manchester United'ta olan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun gelecek sezon kulübünden ayrılması bekleniyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Jadon Sancho teklif edildi

105 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray Yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk'un teklifi düşündüğü ve kısa bir süre içinde dönüş yapacakları belirtildi. Jadon Sancho'nun Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu haberleri basına yansımıştı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Jadon Sancho teklif edildi

United ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Sancho, bu sezon 40 maçta görev alırken 4 gol attı ve 10 asist yaptı. Toplamda 14 gole katkıda bulundu.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Jadon Sancho teklif edildi

Piyasa değeri 30 milyon Euro olan Sancho, 23 kez İngiltere Milli Takım formasını giyerken 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Jadon Sancho teklif edildi

Yıldız futbolcu için şimdiye kadar 105 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı. United, 2021 yılında Sancho için Dortmund'a 85 milyon Euro ödemişti.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Jadon Sancho teklif edildi

TAM BİR JOKER

Jadon Sancho, sol kanat dışında, 10 numara pozisyonu ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Hızı ve tekniğiyle ön plana çıkan İngiliz yıldız, Premier Lig'in en özel oyuncularının başında geliyor.

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