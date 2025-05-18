GALATASARAY HABERİ | Barış Alper Yılmaz: Emeklerimizin karşılığını aldık

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor galibiyeti ile şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"

"Kolay olmadı, 11 aydır çalışıyoruz. Hep galibiyet alıyoruz ama dışarda farklı şeyler yaşayabiliyoruz. Mutluyuz, benim de üçüncü şampiyonluğum oldu. Zaman çok hızlı geçti, kapıdan girdiğim ilk günü hatırlıyorum. Emeklerimizin karşılığını aldık, çok mutluyum. Herkesin katkısı var. Hayırlı ve uğurlu olsun."