CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ | Barış Alper Yılmaz: Emeklerimizin karşılığını aldık

GALATASARAY HABERİ | Barış Alper Yılmaz: Emeklerimizin karşılığını aldık

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi ile birlikte açıklamalarda bulunan Barış Alper Yılmaz, "Zaman çok hızlı geçti, kapıdan girdiğim ilk günü hatırlıyorum. Emeklerimizin karşılığını aldık, çok mutluyum." dedi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 21:41
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ | Barış Alper Yılmaz: Emeklerimizin karşılığını aldık

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor galibiyeti ile şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"

"Kolay olmadı, 11 aydır çalışıyoruz. Hep galibiyet alıyoruz ama dışarda farklı şeyler yaşayabiliyoruz. Mutluyuz, benim de üçüncü şampiyonluğum oldu. Zaman çok hızlı geçti, kapıdan girdiğim ilk günü hatırlıyorum. Emeklerimizin karşılığını aldık, çok mutluyum. Herkesin katkısı var. Hayırlı ve uğurlu olsun."

Süper Lig'de şampiyon G.Saray!
Fatih Terim'den G.Saray'a tebrik!
DİĞER
Gaziantep'te kupa coşkusu! Trabzonspor ve Galatasaray taraftarlarından renkli görüntüler
PKK'nın fesih kararı sonrası İmralı'ya ilk ziyaret! DEM Parti'den açıklama: Bozulan ilişkiyi onarıyoruz
F.Bahçe evinde kazandı!
Icardi'den şampiyonluk sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatipoğlu’ndan şampiyonluk mesajı Hatipoğlu’ndan şampiyonluk mesajı 21:26
Icardi'den şampiyonluk sözleri! Icardi'den şampiyonluk sözleri! 21:19
Muslera'dan penaltı golü! Muslera'dan penaltı golü! 21:15
Buruk'tan şampiyonluk sözleri: Tüylerim diken diken Buruk'tan şampiyonluk sözleri: Tüylerim diken diken 21:13
Sivasspor küme düştü! Sivasspor küme düştü! 21:11
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5. yıldız göndermesi! G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5. yıldız göndermesi! 21:11
Daha Eski
Gol düellosunda kazanan Rize! Gol düellosunda kazanan Rize! 21:08
Fırtına'dan kritik puan kaybı! Fırtına'dan kritik puan kaybı! 21:04
Nesyri'den olay tepki: Duyamıyorum! Nesyri'den olay tepki: Duyamıyorum! 20:39
G.Saray'dan dikkat çeken paylaşımlar! G.Saray'dan dikkat çeken paylaşımlar! 20:39
Flag Futbol takımı Kopenhag'da şampiyon! Flag Futbol takımı Kopenhag'da şampiyon! 20:18
Kadıköy'de büyük tepki! "Ali Koç istifa!" Kadıköy'de büyük tepki! "Ali Koç istifa!" 19:53