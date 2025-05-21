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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer

Galatasaray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2024/25 sezonunda çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Gelecek sezon doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar elde edecek bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, yıldız ismi takıma kazandırmak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 11:46
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Galatasaray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek çifte kupa zaferi yaşayan Galatasaray'da keyifler yerinde.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer

25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da taraftarıyla birlikte şampiyonluk kutlaması yapacak olan sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer

Son üç sezondur ligi zirvede tamamlayan Aslan, Avrupa'da başarı elde edecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer

Gelecek sezon direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer

Bu doğrultuda gündemine birçok yıldızı alan Cimbom ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer

GALATASARAY'DAN BOEY'E KANCA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sarı kırmızılılar, Bayern Münih'in yollarını ayırmak istediği Fransız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Almanların kapısını çalacak.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer

Önceliği Fransa olan Sacha Boey'i ikna etme görevi de teknik direktör Okan Buruk da olacak.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer

Tecrübeli hoca, Şampiyonlar Ligi faktörünü de kullanarak eski öğrencisini yeniden Galatasaray'a dönmesi için ikna etmeye çalışacak.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer

Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 3 asist kaydetti.

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