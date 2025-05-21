Galatasaray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2024/25 sezonunda çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Gelecek sezon doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar elde edecek bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, yıldız ismi takıma kazandırmak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Gelecek sezon direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.
Bu doğrultuda gündemine birçok yıldızı alan Cimbom ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY'DAN BOEY'E KANCA
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sarı kırmızılılar, Bayern Münih'in yollarını ayırmak istediği Fransız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Almanların kapısını çalacak.
Önceliği Fransa olan Sacha Boey'i ikna etme görevi de teknik direktör Okan Buruk da olacak.
Tecrübeli hoca, Şampiyonlar Ligi faktörünü de kullanarak eski öğrencisini yeniden Galatasaray'a dönmesi için ikna etmeye çalışacak.
Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 3 asist kaydetti.
Alman deviyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.
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