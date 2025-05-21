Galatasaray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer

Gelecek sezon direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.

Bu doğrultuda gündemine birçok yıldızı alan Cimbom ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.