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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Lunin’e resmi teklif! Transferde İngiliz rakip

Galatasaray'dan Lunin’e resmi teklif! Transferde İngiliz rakip

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin için resmi teklifini sundu. İşte transfer sürecine dair son gelişmeler... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 15:45
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Galatasaray'dan Lunin’e resmi teklif! Transferde İngiliz rakip

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunu zirvede tamamlayarak 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etti.

Galatasaray'dan Lunin’e resmi teklif! Transferde İngiliz rakip

Avrupa arenasında iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı.

Galatasaray'dan Lunin’e resmi teklif! Transferde İngiliz rakip

Takım kaptanı Fernando Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılması beklenirken Galatasaray kaleci arayışlarına öncelik verdi.

Galatasaray'dan Lunin’e resmi teklif! Transferde İngiliz rakip

Bu doğrultuda hedefteki ilk isim ise Real Madrid'in Ukraynalı file bekçisi Andriy Lunin oldu.

Galatasaray'dan Lunin’e resmi teklif! Transferde İngiliz rakip

İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre, ünlü menajer Jorge Mendes, Lunin için Real Madrid'e iki farklı kulüpten gelen teklifi iletti.

Galatasaray'dan Lunin’e resmi teklif! Transferde İngiliz rakip

Bu teklifler arasında Galatasaray'ın önerisinin de bulunduğu ve sarı-kırmızılıların Lunin'e mevcut maaşının üzerinde bir ücret teklif ettiği ifade edildi.

Galatasaray'dan Lunin’e resmi teklif! Transferde İngiliz rakip

Lunin, Real Madrid'den yıllık 4.5 milyon Euro kazanıyor ve 2030 yılına kadar kulüple sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'dan Lunin’e resmi teklif! Transferde İngiliz rakip

Lunin'e talip olan bir diğer kulüp ise Premier League temsilcisi Aston Villa.

Galatasaray'dan Lunin’e resmi teklif! Transferde İngiliz rakip

İki kulüp arasındaki bu rekabet, transferin seyrini doğrudan etkileyebilir.

Galatasaray'dan Lunin’e resmi teklif! Transferde İngiliz rakip

Thibaut Courtois'nın uzun süredir yedeği konumunda bulunan 26 yaşındaki kaleci, bu sezon Real Madrid formasıyla 13 resmi maça çıktı.

Galatasaray'dan Lunin’e resmi teklif! Transferde İngiliz rakip

Bu maçlarda 19 gol yiyen Lunin, 5 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

Galatasaray'dan Lunin’e resmi teklif! Transferde İngiliz rakip

Galatasaray'ın kaleci listesi yalnızca Lunin'le sınırlı değil.

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