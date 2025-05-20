Galatasaray'dan Lunin’e resmi teklif! Transferde İngiliz rakip
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin için resmi teklifini sundu. İşte transfer sürecine dair son gelişmeler... (GS spor haberleri)
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Bu doğrultuda hedefteki ilk isim ise Real Madrid'in Ukraynalı file bekçisi Andriy Lunin oldu.
İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre, ünlü menajer Jorge Mendes, Lunin için Real Madrid'e iki farklı kulüpten gelen teklifi iletti.
Bu teklifler arasında Galatasaray'ın önerisinin de bulunduğu ve sarı-kırmızılıların Lunin'e mevcut maaşının üzerinde bir ücret teklif ettiği ifade edildi.
Lunin, Real Madrid'den yıllık 4.5 milyon Euro kazanıyor ve 2030 yılına kadar kulüple sözleşmesi bulunuyor.
Lunin'e talip olan bir diğer kulüp ise Premier League temsilcisi Aston Villa.
İki kulüp arasındaki bu rekabet, transferin seyrini doğrudan etkileyebilir.
Thibaut Courtois'nın uzun süredir yedeği konumunda bulunan 26 yaşındaki kaleci, bu sezon Real Madrid formasıyla 13 resmi maça çıktı.
Bu maçlarda 19 gol yiyen Lunin, 5 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.
Galatasaray'ın kaleci listesi yalnızca Lunin'le sınırlı değil.
Fransız ekibi Nice'te forma giyen Marcin Bulka ve Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez de sarı-kırmızılıların radarındaki diğer isimler arasında yer alıyor.
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