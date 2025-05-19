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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Victor Osimhen Neslihan Teyze ile buluştu

Victor Osimhen Neslihan Teyze ile buluştu

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için ördüğü "Osimhen Bebeği" ile gündeme gelen Kayseri'nin Yeşilhisar köyünde yaşayan Neslihan Demir, sarı kırmızılıların şampiyonluğu sonrası Nijeryalı golcüyle buluştu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 10:01
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Victor Osimhen Neslihan Teyze ile buluştu

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan ve ördüğü ''Osimhen bebeği'' ile gündem olan Neslihan Demir, Galatasaray'ın şampiyonluk maçını tribünden takip etti.

Maç sonrası yıldız futbolcu Victor Osimhen ile bir araya gelen Neslihan Demir, ördüğü bebeği hediye etti.

Kayseri'nin Kapadokya'ya açılan kapısı olarak bilinen Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Neslihan Demir, ördüğü 'Osimhen bebeği' ile gündeme gelmişti. Osimhen bebeği ile bir anda gündem olan Neslihan Demir, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Kayserispor maçını yerinde takip etti.

NESLİHAN TEYZE İLE OSIMHEN BİR ARAYA GELDİ

Neslihan Demir şampiyonluk maçının ardından Osimhen ile bir araya geldi. Neslihan Teyze, Osimhen'e ördüğü bebeklerden birini verdi. Öte yandan Osimhen formasını Kayseri'den gelen Neslihan teyzeye hediye etti. Ayrıca tüm torunlarına da forma göndereceğini iletti.

'GEREKİRSE TAVUKLARIMI SATARIM'

Osimhen ile görüşmesini anlatan Neslihan Teyze, 'Osimhen hediyemi beğendi. 'Çok güzelmiş' dedi. Güldü ve beni sarılıp kucakladı. İmzalı formasını hediye etti. 'Ben seni çok seviyorum, kalmanı istiyorum, gerekirse tavuklarımı satarım sana destek çıkarım' dedim.' ifadelerini kullandı.

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