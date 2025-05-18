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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! "Tüylerim diken diken"

Galatasaray'da Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! "Tüylerim diken diken"

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala ilan edilen şampiyonluğun ardından konuştu. İşte son düdüğün ardından yaptığı o açıklama... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 21:13
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! "Tüylerim diken diken"

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Maçta son düdüğün çalınmasının ardından sarı kırmızılı teknik adam Okan Buruk, "Tüylerim diken diken. Allah'a şükürler olsun. Hem bana hem Galatasaray taraftarına bu kadar güzel insanların olduğu bir takım seyrettiriyor. Onlarla gurur duyuyorum, taraftarımızla gurur duyuyorum." dedi.

Buruk, "Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım. Şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak." ifadelerinde bulundu.

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