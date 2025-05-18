Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5. yıldız göndermesi!

Galatasaray, evinde konuk ettiği Bellona Kayserispor'u Osimhen, Barış Alper ve penaltıdan Muslera'nın attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Muslera'nın golünden sonra sarı kırmızılı teknik ekipten bir isim 5 yıldız ve "The Real One" yazılı görsel bulunan dizüstü bilgisayarı kamera önüne koyarak Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

MOURINHO DA YAPMIŞTI

Aynı hareketi Jose Mourinho, Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Antalyaspor'u mağlup ettiği maçta yapmıştı.

Portekizli teknik adam, 76. dakikada Edin Dzeko'nun golünün iptal edilmesi sonrası pozisyonun görüntüsünün bulunduğu dizüstü bilgisayarı yayıncı kuruluş kamerasının önüne koymuştu.

Jose Mourinho, bu hamle sonrası sarı kart görmüştü.