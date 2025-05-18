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Haberler Galatasaray Fernando Muslera'dan penaltı golü!

Fernando Muslera'dan penaltı golü!

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Kayserispor maçında penaltıdan gol sevinci yaşadı. Muslera daha önce 2011-2012 sezonunda da Manisaspor maçında da penaltıdan gol atmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 21:15
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Fernando Muslera'dan penaltı golü!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile oynarken, sarı-kırmızılılarda Uruguaylı file bekçisi Fernando Mulsera, takımının 3. golünü attı. Müsabakanın 89. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Muslera, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

Golün ardından kulübedeki futbolcular dahil, 38 yaşındaki kaleciye koştu ve golün sevincini birlikte yaşadı.

Fernando Muslera daha önce Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda 8 Nisan 2012 tarihinde deplasmanda oynadıkları Manisaspor karşılaşmasında da yine penaltıdan gol kaydetmişti. Muslera böylece Galatasaray kariyerinde 2. gol sevincini yaşadı.

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