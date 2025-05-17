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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Victor Osimhen…

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Victor Osimhen

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Victor Osimhen ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Usta gazeteci Levent Tüzemen, Nijeryalı dünya yıldızıyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 20:17 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 20:34
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TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Victor Osimhen…

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Galatasaray'da gözler lig şampiyonluğuna çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Victor Osimhen…

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında oynayacağı Bellona Kayserispor maçından 1 puanla ayrılması halinde 2024/25 sezonunu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Victor Osimhen…

Çifte şampiyonluk için geri sayıma geçen Cimbom, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Victor Osimhen…

Galatasaray'ın transferdeki ilk hedefiyse Victor Osimhen…

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Victor Osimhen…

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Napoli'den transfer ettiği Nijeryalı süper yıldızın bonservisini almak için kollarını sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Victor Osimhen…

Adı birçok Avrupa deviyle anılan yıldız golcü, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanan finalin ardından geleceğiyle ilgili konuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Victor Osimhen…

"KARARIMI SEZON SONUNDA VERECEĞİM"

"Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Victor Osimhen…

Victor Osimhen'in kararı merakla beklenirken, 26 yaşındaki santrforun geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Victor Osimhen…

"GALATASARAY'DA KALACAK GİBİ DURUYOR"

Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Victor Osimhen, Galatasaray'da kalacak gibi duruyor. Osimhen, "Evet!" dediği anda Galatasaray bu transferi bitirir." yorumunu yaptı.

LEVENT TÜZEMEN: OSIMHEN GALATASARAY'DA KALACAK GİBİ DURUYOR | İZLEYİN

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Victor Osimhen…

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 39 maçta 35 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Victor Osimhen…

Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Nijeryalı süper yıldızın güncel piyasa değeriyse 70 milyon Euro.

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