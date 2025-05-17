TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Victor Osimhen…

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Napoli'den transfer ettiği Nijeryalı süper yıldızın bonservisini almak için kollarını sıvadı.

Adı birçok Avrupa deviyle anılan yıldız golcü, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanan finalin ardından geleceğiyle ilgili konuştu.