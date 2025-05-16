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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Icardi şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?

Galatasaray'da Icardi şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?

Sezonu çifte kupayla tamamlamak için 1 puana ihtiyacı olan Galatasaray'ı şampiyonluk heyecanı sardı. Şampiyonluk kutmaları için çalışmalarını yürüten sarı kırmızılılarda sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Icardi'den haber geldi. Arjantinli yıldızın şampiyonluk kutlamalarında yer alıp almayacağı netleşti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 10:54
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Galatasaray'da Icardi şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde Bellona Kayserispor'u konuk edecek.

Galatasaray'da Icardi şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?

Sarı kırmızılılar mücadeleden 1 puan dahi alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'da Icardi şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?

Böylelikle Cimbom sezonu 2 kupayla tamamlayarak önemli bir başarıya imza atmış olacak.

Galatasaray'da Icardi şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?

Öte yandan Galatasaray'da şampiyon olunması halinde yapılacak kutlamalar da merak ediliyordu.

Galatasaray'da Icardi şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?

Özellikle Aslan'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi'nin, kutlamalara katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyordu.

Galatasaray'da Icardi şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin, şampiyonluk kutlamaları için Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Galatasaray'da Icardi şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?

Pazar günü oynanacak olan Bellona Kayserispor maçına yetişmeye çalışan Arjantinli futbolcu, hafta sonunda tribündeki yerini alabilir.

Galatasaray'da Icardi şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?

Buraya yetişemezse sezon sonundaki kutlamalarda takımı yalnız bırakmayacak olan Mauro Icardi, yurt dışında bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

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