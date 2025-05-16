Galatasaray'da Icardi şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?
Sezonu çifte kupayla tamamlamak için 1 puana ihtiyacı olan Galatasaray'ı şampiyonluk heyecanı sardı. Şampiyonluk kutmaları için çalışmalarını yürüten sarı kırmızılılarda sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Icardi'den haber geldi. Arjantinli yıldızın şampiyonluk kutlamalarında yer alıp almayacağı netleşti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Öte yandan Galatasaray'da şampiyon olunması halinde yapılacak kutlamalar da merak ediliyordu.
Özellikle Aslan'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi'nin, kutlamalara katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyordu.
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin, şampiyonluk kutlamaları için Türkiye'ye geleceği öğrenildi.
Pazar günü oynanacak olan Bellona Kayserispor maçına yetişmeye çalışan Arjantinli futbolcu, hafta sonunda tribündeki yerini alabilir.
Buraya yetişemezse sezon sonundaki kutlamalarda takımı yalnız bırakmayacak olan Mauro Icardi, yurt dışında bireysel çalışmalarını sürdürüyor.
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