GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den Mario Jardel'e mesaj!

Galatasaray formasıyla 35 gole ulaşarak Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olan Victor Osimhen, rekorun eski sahibi Mario Jardel'e mesaj gönderdi.

Nijeryalı yıldız futbolcu, "Bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olarak (35 gol) yeni bir rekor ama önce, bu standardı 24 yıl önce belirleyen KRAL, EFSANE Mario Jardel'e saygılar. Galatasaray'da tarih yazmayı hayal eden her yabancı oyuncuya ilham veren 34 gol... Dün o rekoru kırdım, ama bunu tek başıma yapmadım. Efsane Mario Jardel'in açtığı yolda yürüdüm. Bize nelerin mümkün olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim. Bu an bana ait olabilir ama temeli sana ait." ifadelerini kullandı.