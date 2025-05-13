CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 2 yıldızına zamlı sözleşme!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 2 yıldızına zamlı sözleşme!

Galatasaray'da iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin 2 futbolcusunun sözleşmelerini zamlı bir şekilde uzatacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 10:26
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 2 yıldızına zamlı sözleşme!

Trendyol Süper Lig'de an itibarıyla lider konumda olan Galatasaray, şampiyonluğa çok yaklaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 2 yıldızına zamlı sözleşme!

Sarı-kırmızılı ekip, 18 Mayıs Pazar günü Bellona Kayserispor ile evinde oynayacağı maçtan 1 puan alması halinde üst üste 3. şampiyonluğunu ilan edecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 2 yıldızına zamlı sözleşme!

Bellona Kayserispor karşısında istediği skoru alması halinde aynı zamanda ligde 25. şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray, 5. yıldızı da almış olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 2 yıldızına zamlı sözleşme!

Öte yandan Galatasaray'da iç transferde önemli bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 2 yıldızına zamlı sözleşme!

İMZALAR YAZA KALDI

İç transferde önemli adımlar atmaya hazırlanan Galatasaray, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile sözleşme uzatacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 2 yıldızına zamlı sözleşme!

Avrupa takımlarının ilgi gösterdiği iki futbolcunun da sözleşmelerini zamlı bir şekilde uzatacak olan yönetim, imzaları şampiyonluk sonrasına bıraktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 2 yıldızına zamlı sözleşme!

Yunus Akgün'ün Galatasaray ile 2026, Barış Alper Yılmaz'ın ise 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 2 yıldızına zamlı sözleşme!

Yunus Akgün sarı-kırmızılı formayı bu sezon 42 maçta giyip 12 gol 11 asistlik katkı sağlarken, Barış Alper Yılmaz ise 46 maçta giyip 12 gol 6 asistlik katkı sağladı.

F.Bahçe'de kaleci operasyonu!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Trabzonspor - Galatasaray finali öncesin olay sözler! "Galatasaraylı hakemi maça verdiler"
47 yıllık PKK belası 254 günde bitti! Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı | Şimdi ne olacak?
G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık...
Beşiktaş’tan forvet hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Sancho harekatı! F.Bahçe'den Sancho harekatı! 10:04
Beşiktaş’tan forvet hamlesi! Beşiktaş’tan forvet hamlesi! 09:30
G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... 09:08
F.Bahçe'de kaleci operasyonu! F.Bahçe'de kaleci operasyonu! 09:08
Bugünkü maçlar 13 Mayıs Salı 2025 Bugünkü maçlar 13 Mayıs Salı 2025 08:16
Transfer düellosu başlıyor! F.Bahçe ve G.Saray... Transfer düellosu başlıyor! F.Bahçe ve G.Saray... 00:51
Daha Eski
Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! 00:51
G.Saray'da Tchatchoua gelişmesi! G.Saray'da Tchatchoua gelişmesi! 00:51
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak 00:51
Cardoso attı Kayserispor kazandı! Cardoso attı Kayserispor kazandı! 00:51
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 00:51
Fırtına'ya Uğurcan şoku! G.Saray maçında... Fırtına'ya Uğurcan şoku! G.Saray maçında... 00:51