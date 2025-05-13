TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 2 yıldızına zamlı sözleşme!
Galatasaray'da iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin 2 futbolcusunun sözleşmelerini zamlı bir şekilde uzatacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 10:26
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Öte yandan Galatasaray'da iç transferde önemli bir gelişme yaşandı.
İMZALAR YAZA KALDI
İç transferde önemli adımlar atmaya hazırlanan Galatasaray, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile sözleşme uzatacak.
Avrupa takımlarının ilgi gösterdiği iki futbolcunun da sözleşmelerini zamlı bir şekilde uzatacak olan yönetim, imzaları şampiyonluk sonrasına bıraktı.
Yunus Akgün'ün Galatasaray ile 2026, Barış Alper Yılmaz'ın ise 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yunus Akgün sarı-kırmızılı formayı bu sezon 42 maçta giyip 12 gol 11 asistlik katkı sağlarken, Barış Alper Yılmaz ise 46 maçta giyip 12 gol 6 asistlik katkı sağladı.
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