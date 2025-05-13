GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Leroy Sane'de şok gelişme! İmza beklenirken…
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Leroy Sane cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bayern Münih ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştığı iddia edilen Alman yıldızın, menajer değişikliği sonrası süreci tamamen tersine çevirdiği öğrenildi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Müzakereler sürerken menajerini değiştiren Sane, yeni temsilcisi Pini Zahavi aracılığıyla kulüpten daha yüksek taleplerde bulundu.
Zahavi, Bayern'den 12 milyon Euro garanti ücret, 3 milyon Euro bonus ve ayrıca imza parası talep etti.
Bu talepler, kulüp yönetiminin tepkisini çekti.
Bayern Münih'in bu yeni talepleri kabul etmeyeceği belirtilirken kulübün daha önce sunduğu teklifin geçerli olduğunu Sane'ye ilettiği bildirildi.
Bu gelişmeler üzerine yıldız oyuncunun sözleşme uzatmadan sezon sonunda takımdan bedelsiz ayrılma ihtimali gündeme geldi.
Alman kulübünün, 20 Mayıs'a kadar Sane'den geleceğiyle ilgili kesin kararını vermesini istediği ve oyuncuya bu konuda bir ultimatom verdiği de ifade edildi.
Bu sezon Bayern formasıyla 44 resmi maçta görev alan Leroy Sane, 13 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
DİĞER