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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Leroy Sane'de şok gelişme! İmza beklenirken…

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Leroy Sane'de şok gelişme! İmza beklenirken…

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Leroy Sane cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bayern Münih ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştığı iddia edilen Alman yıldızın, menajer değişikliği sonrası süreci tamamen tersine çevirdiği öğrenildi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 12:06
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Leroy Sane'de şok gelişme! İmza beklenirken…

Bayern Münih'te beş sezondur forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki Sane, kulübüyle üç yıllık yeni kontrat için prensipte anlaşmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Leroy Sane'de şok gelişme! İmza beklenirken…

Alman basınından Bild'in haberine göre Bayern, yıllık 10 milyon Euro maaş ve bonuslarla birlikte oyuncuyu ikna etmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Leroy Sane'de şok gelişme! İmza beklenirken…

Ancak kritik bir hamleyle dengeler değişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Leroy Sane'de şok gelişme! İmza beklenirken…

Müzakereler sürerken menajerini değiştiren Sane, yeni temsilcisi Pini Zahavi aracılığıyla kulüpten daha yüksek taleplerde bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Leroy Sane'de şok gelişme! İmza beklenirken…

Zahavi, Bayern'den 12 milyon Euro garanti ücret, 3 milyon Euro bonus ve ayrıca imza parası talep etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Leroy Sane'de şok gelişme! İmza beklenirken…

Bu talepler, kulüp yönetiminin tepkisini çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Leroy Sane'de şok gelişme! İmza beklenirken…

Bayern Münih'in bu yeni talepleri kabul etmeyeceği belirtilirken kulübün daha önce sunduğu teklifin geçerli olduğunu Sane'ye ilettiği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Leroy Sane'de şok gelişme! İmza beklenirken…

Bu gelişmeler üzerine yıldız oyuncunun sözleşme uzatmadan sezon sonunda takımdan bedelsiz ayrılma ihtimali gündeme geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Leroy Sane'de şok gelişme! İmza beklenirken…

Alman kulübünün, 20 Mayıs'a kadar Sane'den geleceğiyle ilgili kesin kararını vermesini istediği ve oyuncuya bu konuda bir ultimatom verdiği de ifade edildi.

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