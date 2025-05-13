GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Leroy Sane'de şok gelişme! İmza beklenirken…

Bayern Münih'in bu yeni talepleri kabul etmeyeceği belirtilirken kulübün daha önce sunduğu teklifin geçerli olduğunu Sane'ye ilettiği bildirildi.

Alman kulübünün, 20 Mayıs'a kadar Sane'den geleceğiyle ilgili kesin kararını vermesini istediği ve oyuncuya bu konuda bir ultimatom verdiği de ifade edildi.