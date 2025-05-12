CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan flaş karar! Kupa finalinde o isme görev verecek

Okan Buruk'tan flaş karar! Kupa finalinde o isme görev verecek

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, sahaya süreceği ilk 11 merak ediliyor... Tecrübeli teknik adamın sürpriz bir kararla o isme görev vereceği öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 14:31
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'tan flaş karar! Kupa finalinde o isme görev verecek

Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına devam ediyor.

Okan Buruk'tan flaş karar! Kupa finalinde o isme görev verecek

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa 1 puan uzakta bulunan sarı kırmızılılar, sezonu çifte kupayla kapatmayı amaçlıyor.

Okan Buruk'tan flaş karar! Kupa finalinde o isme görev verecek

Okan Buruk'un, kupada finalinde sahaya süreceği 11'i büyük oranda netleştirdiği ifade edildi.

Okan Buruk'tan flaş karar! Kupa finalinde o isme görev verecek

TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'da kupada geride kalan maçlarda olduğu gibi kaleyi Günay Güvenç'in koruması bekleniyor.

Okan Buruk'tan flaş karar! Kupa finalinde o isme görev verecek

Savunmanın sağında Salai, solunda ise Eren Elmalı görev yapacak. Stoper ikilisi, Davinson - Abdülkerim'den oluşacak.

Okan Buruk'tan flaş karar! Kupa finalinde o isme görev verecek

Orta sahada Lemina - Torreira'nın önünde Gabriel Sara forma giyecek. Hücum hattının kanatlarında Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz şans bulacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jasikevicius: Final Four’da olmak büyük başarı Jasikevicius: Final Four’da olmak büyük başarı 15:10
Melih Mahmutoğlu: Umarım kupayı müzemize getiririz Melih Mahmutoğlu: Umarım kupayı müzemize getiririz 15:03
Okan Buruk'tan flaş karar! Finalde o isme görev verecek Okan Buruk'tan flaş karar! Finalde o isme görev verecek 14:31
Trabzonspor'dan sert açıklama! Trabzonspor'dan sert açıklama! 14:17
Barcelona şampiyonluğa bir adım uzak Barcelona şampiyonluğa bir adım uzak 13:26
Manisaspor namağlup şampiyon! Manisaspor namağlup şampiyon! 13:00
Daha Eski
F.Bahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı! F.Bahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı! 12:29
Al Akhdoud-Al Nassr maçı ne zaman? Al Akhdoud-Al Nassr maçı ne zaman? 12:12
Arda Güler'in yeni hocası belli oldu! Arda Güler'in yeni hocası belli oldu! 12:06
G.Saray, Trabzon mesaisini sürdürdü G.Saray, Trabzon mesaisini sürdürdü 11:50
Al Hilal-Al Orubah maçı ne zaman? Al Hilal-Al Orubah maçı ne zaman? 11:45
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan: Etkinlikler ücretsiz olacak Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan: Etkinlikler ücretsiz olacak 11:43