Okan Buruk'tan flaş karar! Kupa finalinde o isme görev verecek
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, sahaya süreceği ilk 11 merak ediliyor... Tecrübeli teknik adamın sürpriz bir kararla o isme görev vereceği öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'da kupada geride kalan maçlarda olduğu gibi kaleyi Günay Güvenç'in koruması bekleniyor.
Savunmanın sağında Salai, solunda ise Eren Elmalı görev yapacak. Stoper ikilisi, Davinson - Abdülkerim'den oluşacak.
Orta sahada Lemina - Torreira'nın önünde Gabriel Sara forma giyecek. Hücum hattının kanatlarında Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz şans bulacak.
Sarı kırmızılılarda ileri uçta ise Victor Osimhen yer alacak.
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