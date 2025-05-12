TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Morata kararı! Takımda kalacak mı?
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol forvet Alvaro Morata ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan 32 yaşındaki golcüyle ilgili kararını netleştirdi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
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Okan Buruk, ligde son haftalarda sonradan oyuna girip attığı gollerle dikkat çeken Morata'nın performansından memnun.
Yükselen performansının ardından Galatasaray da 32 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.
Sarı kırmızılı takım, deneyimli forvetin opsiyonunun kullanılmasından dolayı Milan'a herhangi bir ücret ödemeyecek.
Milliyet'in haberine göre Galatasaray, sadece Morata'ya maaş ödemesi gerçekleştirecek ve İspanyol golcüye 6 milyon euro ödenecek.
Galatasaray'da bu sezon 13 maçta süre bulan Morata, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
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