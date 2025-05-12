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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Morata kararı! Takımda kalacak mı?

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Morata kararı! Takımda kalacak mı?

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol forvet Alvaro Morata ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan 32 yaşındaki golcüyle ilgili kararını netleştirdi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 11:19
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Morata kararı! Takımda kalacak mı?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Alvaro Morata ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Morata kararı! Takımda kalacak mı?

Sarı kırmızılıların devre arasında Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata'nın gelecek sezon da takımda kalması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Morata kararı! Takımda kalacak mı?

Galatasaray'a ilk imza attığı dönemde sakatlıkla birlikte adaptasyon sorunu da yaşayan İspanyol forvet, ayrılık fikrini rafa kaldırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Morata kararı! Takımda kalacak mı?

Okan Buruk, ligde son haftalarda sonradan oyuna girip attığı gollerle dikkat çeken Morata'nın performansından memnun.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Morata kararı! Takımda kalacak mı?

Yükselen performansının ardından Galatasaray da 32 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Morata kararı! Takımda kalacak mı?

Sarı kırmızılı takım, deneyimli forvetin opsiyonunun kullanılmasından dolayı Milan'a herhangi bir ücret ödemeyecek.

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