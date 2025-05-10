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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Fernando Muslera'dan duygusal açıklama!

Galatasaray'da Fernando Muslera'dan duygusal açıklama!

Galatasaray'da Trabzonspor maçında kalesini gole kapatan Fernando Muslera, mücadelenin ardından samimi açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 21:36
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Galatasaray'da Fernando Muslera'dan duygusal açıklama!

Galatasaray'da 2-0 galibiyet ile sonuçlanan Trabzonspor maçında kalesini gole kapatan ve kritik kurtarışlara imza atan Fernando Muslera, mücadelenin ardından samimi açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM"

"Doğrusu çok mutluyuz. Bütün çalışmamızın karşılığını alıyoruz. Zorlu bir deplasman maçı olacağını biliyorduk ama iyi hazırlanmıştık. Birkaç gün sonra yine bu rakibe karşı oynayacağız. Bize karşı ekstra hazırlanıyorlar, bunu da biliyoruz. Çalışmalarımızla güçleniyoruz ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım daha attık."

"SÖZ VERMİŞTİM"

"İyi anlarım, kötü anlarım olabilir ama ben hep yüzde yüzümü vereceğim diye söz vermiştim. 14 senede bana çok şey kattı bu kulüp. Çok büyük mutluluklar yaşadım. 3 kere üst üste şampiyon olacağız ve bu Türkiye tarihinde çok az başarılmış bir şey. Tarihe yazılmak bu şekilde mutluluk verici. Bunun parçası olmak gururdur. Yüzde yüzümü vermek istiyorum. Başarısız olduğum anlar için özür dilerim. Başarıların parçası olduğum için çok gururluyum."

"GURUR VERİCİ"

"Çok gururluyum. Önümüzde 2 kupa kazanma şansımız var. Çarşamba kazanırsak ilk kupayı alacağız. Bu zengin kulüp tarihinin parçası olmak gurur verici. Başarana kadar yüzde yüzümüzü vermeye devam edeceğiz."

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