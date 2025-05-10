CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Trabzonspor 0-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!

Trabzonspor 0-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Derbide 2-0'lık skorla kazanan Galatasaray, şampiyonluk yolunda kayıpsız yoluna devam etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 21:02
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor 0-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, zorlu Trabzonspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü. Şampiyonluk yarışında kritik bir virajı daha kayıpsız geçen sarı-kırmızılılar, puanını 86'ya yükselterek Fenerbahçe ile arasındaki farkı yeniden 8 puana çıkardı.

Bordo-mavili taraftarlar önünde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, ikinci yarıda sahneye çıkan Galatasaray savunmasının tecrübeli ismi Abdülkerim Bardakcı, 66. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda oyun kontrolünü elden bırakmayan sarı-kırmızılılar, 84. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle farkı ikiye çıkardı ve maçı 2-0 kazanarak hanesine üç puanı yazdırdı.

Bu sonuçla Trabzonspor 46 puanda kalırken, Galatasaray ligin son düzlüğüne büyük bir avantajla girmiş oldu.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Trabzonspor ise Sipay Bodrum FK deplasmanında üç puan arayacak.

GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray ise Trabzon deplasmanında geçen hafta Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda geçen hafta sakatlanan Eren Elmalı tedavisinin ardından yedek kulübesinde yer alırken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Jakobs görev yaptı.

Okan Buruk, geçen haftaki kadrodan Morata'yı yedek kulübesine çekerken Sara'ya ilk 11'de görev verdi.

KAPALI GİŞE OYNANDI

İki takım arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın biletlerini kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, tribünlerin kendilerine ait bölümünün tamamını doldurdu.

Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da misafir takım tribününden takımlarına Trabzon deplasmanında destek verdi.

Galatasaraylı futbolcular, ısınmak için sahaya geçen günlerde Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin isminin yazılı olduğu siyah tişörtle çıktı.

Sarı-kırmızılılar maç öncesi seramoniye "UEFA Gençlik Ligi'ndeki başarılarından dolayı Trabzonspor U-19 takımını tebrik ederiz" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

GALATASARAY'A DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor Yönetim Kurulu, maç öncesi misafir kulüp temsilcilerini ağırladı.

Papara Park'ta düzenlenen yemeğe Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri ile Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Doğan tarafından Galatasaray Başkan Vekili Öztürk'e günün anısına bakır fincan takımı hediye edildi.

Trabzonspor-Galatasaray | CANLI
Derbide çok konuşulacak pozisyon!
DİĞER
Florentino Perez'den Jose Mourinho'ya sürpriz telefon! Konuşmanın detayları ortaya çıktı...
Başkan Erdoğan "Anneyle güçlü aile, aileyle güçlü Türkiye" programında terörsüz Türkiye mesajı: Her an müjdeleri alabilirsiniz!
Derbide sakatlık şoku!
Muslera'dan üst üste 2 kritik kurtarış!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına direğe takıldı! İşte o pozisyon Fırtına direğe takıldı! İşte o pozisyon 20:15
Derbide çok konuşulacak pozisyon! Derbide çok konuşulacak pozisyon! 19:58
Muslera'dan üst üste 2 kritik kurtarış! Muslera'dan üst üste 2 kritik kurtarış! 19:51
Derbide sakatlık şoku! Derbide sakatlık şoku! 19:22
Arda Turan'dan S. Donetsk açıklaması! Arda Turan'dan S. Donetsk açıklaması! 19:17
Başkan Erdoğan'dan G.Birliği'ne tebrik! Başkan Erdoğan'dan G.Birliği'ne tebrik! 19:10
Daha Eski
Trabzonspor-Galatasaray | CANLI Trabzonspor-Galatasaray | CANLI 18:52
Al Khaleej-Al Riyadh maçı ne zaman? Al Khaleej-Al Riyadh maçı ne zaman? 18:43
F. Karagümrük play-off finali oynayacak! F. Karagümrük play-off finali oynayacak! 18:43
Fatih Tekke'den rotasyon sözleri! Fatih Tekke'den rotasyon sözleri! 18:37
Tek gol Manisa FK'yı ligde tuttu! Tek gol Manisa FK'yı ligde tuttu! 18:33
Okan Buruk: Kupa finalinden dolayı... Okan Buruk: Kupa finalinden dolayı... 18:31