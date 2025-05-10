Trabzonspor 0-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, zorlu Trabzonspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü. Şampiyonluk yarışında kritik bir virajı daha kayıpsız geçen sarı-kırmızılılar, puanını 86'ya yükselterek Fenerbahçe ile arasındaki farkı yeniden 8 puana çıkardı.

Bordo-mavili taraftarlar önünde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, ikinci yarıda sahneye çıkan Galatasaray savunmasının tecrübeli ismi Abdülkerim Bardakcı, 66. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda oyun kontrolünü elden bırakmayan sarı-kırmızılılar, 84. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle farkı ikiye çıkardı ve maçı 2-0 kazanarak hanesine üç puanı yazdırdı.

Bu sonuçla Trabzonspor 46 puanda kalırken, Galatasaray ligin son düzlüğüne büyük bir avantajla girmiş oldu.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Trabzonspor ise Sipay Bodrum FK deplasmanında üç puan arayacak.

GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray ise Trabzon deplasmanında geçen hafta Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda geçen hafta sakatlanan Eren Elmalı tedavisinin ardından yedek kulübesinde yer alırken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Jakobs görev yaptı.

Okan Buruk, geçen haftaki kadrodan Morata'yı yedek kulübesine çekerken Sara'ya ilk 11'de görev verdi.

KAPALI GİŞE OYNANDI

İki takım arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın biletlerini kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, tribünlerin kendilerine ait bölümünün tamamını doldurdu.

Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da misafir takım tribününden takımlarına Trabzon deplasmanında destek verdi.

Galatasaraylı futbolcular, ısınmak için sahaya geçen günlerde Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin isminin yazılı olduğu siyah tişörtle çıktı.

Sarı-kırmızılılar maç öncesi seramoniye "UEFA Gençlik Ligi'ndeki başarılarından dolayı Trabzonspor U-19 takımını tebrik ederiz" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

GALATASARAY'A DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor Yönetim Kurulu, maç öncesi misafir kulüp temsilcilerini ağırladı.

Papara Park'ta düzenlenen yemeğe Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri ile Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Doğan tarafından Galatasaray Başkan Vekili Öztürk'e günün anısına bakır fincan takımı hediye edildi.