Bayern Münih’ten Leroy Sané’ye rest! Nereye transfer olacak?
Son dakika Fenerbahçe, Galatasaray transfer haberi | Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer radarında bulunan Leroy Sané konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, yıldız futbolcunun sözleşme geleceğini netleştirmek adına görüşmelere ivme kazandırma kararı aldı. İşte detaylar... (FB, GS spor haberleri)
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Sport Bild'in haberine göre bu gelişmenin perde arkasında, Sané'nin sürpriz menajer değişikliği yatıyor.
Sané, geçtiğimiz hafta RB Leipzig ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından Bayern'in sportif direktörü Max Eberl'i bilgilendirerek menajerliğini Pini Zahavi'ye devrettiğini açıkladı.
Bu hamle, kulüp ile oyuncu arasında daha önce varılan prensip anlaşmasını geçersiz kıldı ve kulüp yönetiminde büyük bir rahatsızlık yarattı.
Bayern, Sané'nin 18 Mayıs'ta oynanacak sezonun son Bundesliga maçından önce kararını bildirmesini istiyor.
Kulüp, oyuncuya sunulan mevcut teklifin şartlarında herhangi bir değişiklik yapmayacağını da net bir şekilde belirtti.
Teklif, yıllık 10 milyon Euro garanti ücret ve 5 milyon Euro bonus içeren 3 yıllık bir sözleşmeyi kapsıyor.
Eğer Sané bu şartları kabul etmezse, sezon sonunda takımdan bedelsiz olarak ayrılacak.
Ayrıca Bayern yönetimi, menajer değişikliği sonrası gündeme gelebilecek ek imza parası talebini de kesin bir dille reddetti.
Konuya dair açıklamalarda bulunan Bayern Sportif Direktörü Christoph Freund, "Yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmelere göre hareket edeceğiz. Görüşmeler uzun süredir devam ediyor, önümüzdeki günlerde neler olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.
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