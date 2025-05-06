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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Bayern Münih’ten Leroy Sané’ye rest! Nereye transfer olacak?

Bayern Münih’ten Leroy Sané’ye rest! Nereye transfer olacak?

Son dakika Fenerbahçe, Galatasaray transfer haberi | Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer radarında bulunan Leroy Sané konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, yıldız futbolcunun sözleşme geleceğini netleştirmek adına görüşmelere ivme kazandırma kararı aldı. İşte detaylar... (FB, GS spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 16:21
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ALP ÜLGENALP
Bayern Münih’ten Leroy Sané’ye rest! Nereye transfer olacak?

Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Leroy Sané ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Bayern Münih’ten Leroy Sané’ye rest! Nereye transfer olacak?

Bundesliga devi Bayern Münih, yıldız oyuncunun sözleşme durumuna netlik kazandırmak için süreci hızlandırma kararı aldı.

Bayern Münih’ten Leroy Sané’ye rest! Nereye transfer olacak?

Alman basınına yansıyan haberlere göre Bayern yönetimi, 29 yaşındaki oyuncuya kararını vermesi için 10 günlük bir süre tanıdı.

Bayern Münih’ten Leroy Sané’ye rest! Nereye transfer olacak?

Sport Bild'in haberine göre bu gelişmenin perde arkasında, Sané'nin sürpriz menajer değişikliği yatıyor.

Bayern Münih’ten Leroy Sané’ye rest! Nereye transfer olacak?

Sané, geçtiğimiz hafta RB Leipzig ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından Bayern'in sportif direktörü Max Eberl'i bilgilendirerek menajerliğini Pini Zahavi'ye devrettiğini açıkladı.

Bayern Münih’ten Leroy Sané’ye rest! Nereye transfer olacak?

Bu hamle, kulüp ile oyuncu arasında daha önce varılan prensip anlaşmasını geçersiz kıldı ve kulüp yönetiminde büyük bir rahatsızlık yarattı.

Bayern Münih’ten Leroy Sané’ye rest! Nereye transfer olacak?

Bayern, Sané'nin 18 Mayıs'ta oynanacak sezonun son Bundesliga maçından önce kararını bildirmesini istiyor.

Bayern Münih’ten Leroy Sané’ye rest! Nereye transfer olacak?

Kulüp, oyuncuya sunulan mevcut teklifin şartlarında herhangi bir değişiklik yapmayacağını da net bir şekilde belirtti.

Bayern Münih’ten Leroy Sané’ye rest! Nereye transfer olacak?

Teklif, yıllık 10 milyon Euro garanti ücret ve 5 milyon Euro bonus içeren 3 yıllık bir sözleşmeyi kapsıyor.

Bayern Münih’ten Leroy Sané’ye rest! Nereye transfer olacak?

Eğer Sané bu şartları kabul etmezse, sezon sonunda takımdan bedelsiz olarak ayrılacak.

Bayern Münih’ten Leroy Sané’ye rest! Nereye transfer olacak?

Ayrıca Bayern yönetimi, menajer değişikliği sonrası gündeme gelebilecek ek imza parası talebini de kesin bir dille reddetti.

Bayern Münih’ten Leroy Sané’ye rest! Nereye transfer olacak?

Konuya dair açıklamalarda bulunan Bayern Sportif Direktörü Christoph Freund, "Yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmelere göre hareket edeceğiz. Görüşmeler uzun süredir devam ediyor, önümüzdeki günlerde neler olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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