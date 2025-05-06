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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Suudi Arabistan'dan Mourinho’ya kanca! Al-Hilal'den teklif hazırlığı

Suudi Arabistan'dan Mourinho’ya kanca! Al-Hilal'den teklif hazırlığı

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun adı bir kez daha Suudi Arabistan kulüpleriyle anılmaya başlandı. Jorge Jesus'la yollarını ayıran Al-Hilal'in Portekizli çalıştırıcıya teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 13:00
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Suudi Arabistan'dan Mourinho’ya kanca! Al-Hilal'den teklif hazırlığı

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal, teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırmasının ardından yeni hoca arayışına hız verdi.

Suudi Arabistan'dan Mourinho’ya kanca! Al-Hilal'den teklif hazırlığı

İngiliz talkSPORT'un haberine göre, Al-Hilal'in listesinde en dikkat çeken isim Jose Mourinho oldu.

Suudi Arabistan'dan Mourinho’ya kanca! Al-Hilal'den teklif hazırlığı

Mourinho'nun yanı sıra; Marco Silva, Nuno Espirito Santo, Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi ve Carlo Ancelotti gibi Avrupa'nın önde gelen teknik adamları da kulübün takibinde bulunuyor.

Suudi Arabistan'dan Mourinho’ya kanca! Al-Hilal'den teklif hazırlığı

Suudi temsilcisinin, mayıs ayı ortasına kadar listeyi iki adaya indireceği ve ardından görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Suudi Arabistan'dan Mourinho’ya kanca! Al-Hilal'den teklif hazırlığı

MOURINHO DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Portekizli teknik direktörün ismi daha önce de Suudi ekipleriyle anılmıştı.

Suudi Arabistan'dan Mourinho’ya kanca! Al-Hilal'den teklif hazırlığı

Geçtiğimiz sezon Al-Qadsiah kulübü tarafından teklif aldığı iddia edilen Mourinho, ayrıca Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına rekor maaşla geçeceği söylentileriyle de gündeme gelmişti.

Suudi Arabistan'dan Mourinho’ya kanca! Al-Hilal'den teklif hazırlığı

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin başında bu sezon 52 resmi maça çıkan Jose Mourinho, 32 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Suudi Arabistan'dan Mourinho’ya kanca! Al-Hilal'den teklif hazırlığı

Sarı-lacivertliler bu süreçte 120 gol atarken kalelerinde 61 gol gördü.

Suudi Arabistan'dan Mourinho’ya kanca! Al-Hilal'den teklif hazırlığı

Ancak takım Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geri düşerken Avrupa Ligi'ne son 16 turunda, Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.

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