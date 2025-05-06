Suudi Arabistan'dan Mourinho’ya kanca! Al-Hilal'den teklif hazırlığı
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun adı bir kez daha Suudi Arabistan kulüpleriyle anılmaya başlandı. Jorge Jesus'la yollarını ayıran Al-Hilal'in Portekizli çalıştırıcıya teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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Suudi temsilcisinin, mayıs ayı ortasına kadar listeyi iki adaya indireceği ve ardından görüşmelere başlayacağı belirtildi.
MOURINHO DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Portekizli teknik direktörün ismi daha önce de Suudi ekipleriyle anılmıştı.
Geçtiğimiz sezon Al-Qadsiah kulübü tarafından teklif aldığı iddia edilen Mourinho, ayrıca Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına rekor maaşla geçeceği söylentileriyle de gündeme gelmişti.
FENERBAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe'nin başında bu sezon 52 resmi maça çıkan Jose Mourinho, 32 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Sarı-lacivertliler bu süreçte 120 gol atarken kalelerinde 61 gol gördü.
Ancak takım Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geri düşerken Avrupa Ligi'ne son 16 turunda, Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.
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