Suudi Arabistan'dan Mourinho’ya kanca! Al-Hilal'den teklif hazırlığı

Suudi temsilcisinin, mayıs ayı ortasına kadar listeyi iki adaya indireceği ve ardından görüşmelere başlayacağı belirtildi.

MOURINHO DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ Portekizli teknik direktörün ismi daha önce de Suudi ekipleriyle anılmıştı.