Victor Osimhen'den gündem olan transfer itirafı! "Galatasaray..."

Kulüp televizyonuna konuşan Osimhen, "Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir bağ, gerçek bir aidiyet var. Dürüst olmak gerekirse Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım. Kariyerimde şu ana kadar en çok keyif aldığım, en tutkulu ve hatta en şefkatli taraftarlara sahip kulübün Galatasaray olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Galatasaray ile birbirlerini tamamladıklarını dile getiren Osimhen, "Bence burada futbol oynamaktan, yapmayı sevdiğim şeyi yapmaktan, bu büyük kulüp için her hafta performans sergilemekten aldığım keyfi bulabildiğim için ikimiz de birbirimizi tamamlıyoruz. Bu sevgi ve saygı her iki taraf için de karşılıklı.