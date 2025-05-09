Bernardo Silva'nın Galatasaray'a transferi çok yakın! Bizzat kendisi sordu

Galatasaray'da sezon sonunda yaprak dökümü yaşanacak… Şampiyonluğa kilitlenen sarı-kırmızılılar bir yandan da kolları sıvadı, yeni yıldızlar için mesaisine başladı.

Cimbom'un bu noktada gündemine oldukça flaş bir isim geldi. 2017'den bu yana Manchester City forması giyen ve tarihi başarılarda büyük pay sahibi olan Bernardo Silva için temaslar kuruldu.