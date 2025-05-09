Bernardo Silva'nın Galatasaray'a transferi çok yakın! Bizzat kendisi sordu
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Bernardo Silva ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Futbolcudan gelen son haber ise sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...
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İngiliz ekibi, bu sezon tüm kulvarlarda erken havlu atarken yönetim de takımı yenilemek için düğmeye bastı.
BİZZAT KENDİSİ SORDU
Sabah'ın haberine göre ayrılık çanlarının çaldığı Bernardo Silva için de G.Saray erkenden hamlesini yaptı. 30 yaşındaki Portekizli yıldızın bonservis bedeli için M.City ile pazarlık yapılırken diğer yandan ise oyuncunun temsilcileri ile 3+1 yıllık kontrat için masaya oturuldu.
İngiliz ekibinden ayrılık sonrasında dikkatli hareket etmek isteyen futbolcunun tüm teklifleri aldıktan sonra karar vermek istediği aktarıldı. Cimbom ile yolu kesişen arkadaşlarına da takımı, taraftarı, İstanbul'u sorup bilgiler aldığı öğrenildi.
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